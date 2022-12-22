. Управленец от "Лидеров России" курирует восстановление социальной инфраструктуры в Макеевке
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » Управленец от "Лидеров России" курирует восстановление социальной инфраструктуры в Макеевке

Управленец от "Лидеров России" курирует восстановление социальной инфраструктуры в Макеевке

Управленец от "Лидеров России" курирует восстановление социальной инфраструктуры в Макеевке

Финалист конкурса управленцев "Лидеры России" Юрий Чекунов курирует в качестве первого заместителя главы администрации Макеевки (ДНР) восстановление социальных объектов.

В городе Макеевке Донецкой народной республики активно восстанавливаются объекты социальной инфраструктуры, поврежденные после обстрелов ВСУ. По словам Чекунова, в приоритетном порядке ремонтируются многоквартирные дома, школы, детские сады и дороги.


«Наша основная задача – обеспечить нормальные условия жизни людей, которые на протяжении не то что восьми лет, а гораздо большего времени ощущали на себе "теплоту и заботу" украинского режима, считавшего их отщепенцами. Сейчас, в первую очередь, мы восстанавливаем жилье, школы и детсады, поврежденные в результате обстрелов со стороны ВСУ», – уточнил он.

Еще одна важная задача - обеспечение населения светом, теплом и водой. Ремонт на объектах тепло- и водоснабжения Макеевки запланирован на 2023 год, финансирование - из федерального бюджета.

"Любое повреждение на объектах электрохозяйства влечет за собой перебои в подаче электроэнергии, соответственно, не работают ни котельные, ни обогреватели. С водой тоже проблемы: Украина перекрыла водопровод, и вода в достаточном количестве к нам не поступает. Сейчас оборудуем скважины в котельных, чтобы поднять техническую воду и запустить ее в систему отопления", – пояснил Чекунов.

Он также сообщил, что сейчас идет разработка нового мастер-плана города, который будет ориентирован на самые амбициозные задачи.

"Как бы там ни было, город живет своей жизнью, стремится развиваться, в чем мы ему помогаем. Планы очень большие и амбициозные. Я уверен, что в кратчайший срок Макеевка станет городом-сказкой", - считает Чекунов.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Южная Корея приготовилась к активизации кибератак со стороны КНДР
Южная Корея приготовилась к активизации кибератак со стороны КНДР
Депутат думы Иркутска Александр Панько вернулся из зоны СВО
Депутат думы Иркутска Александр Панько вернулся из зоны СВО
Паромы «Семен Батагаев» и «Ольхонские ворота» досрочно завершили навигацию на Ольхон
Паромы «Семен Батагаев» и «Ольхонские ворота» досрочно завершили
В Иркутске презентовали документальный фильм об Александре Вампилове
В Иркутске презентовали документальный фильм об Александре Вампилове
Управленец от "Лидеров России" курирует восстановление социальной инфраструктуры в Макеевке
Управленец от "Лидеров России" курирует восстановление
На перекрестках с трамвайными путями в Иркутске меняют бетонные плиты
На перекрестках с трамвайными путями в Иркутске меняют бетонные плиты
Жители Иркутска рассказали Сберу о своих новогодних обещаниях
Жители Иркутска рассказали Сберу о своих новогодних обещаниях
В Усолье-Сибирском запустили новый линейный ускоритель для лучевой терапии
В Усолье-Сибирском запустили новый линейный ускоритель для лучевой
Православная церковь России 23 декабря 2022 года отмечает два праздника
Православная церковь России 23 декабря 2022 года отмечает два
Лучшие шутки и мемы из Сети - 22.12.2022 (14 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 22.12.2022 (14 фото)
Так выглядит ТОП-10 самых ожидаемых игр 2023 года — Starfield на 2 месте
Так выглядит ТОП-10 самых ожидаемых игр 2023 года — Starfield на 2
Нидерланды направят в Польшу истребители F-35 для участия в миссии НАТО
Нидерланды направят в Польшу истребители F-35 для участия в миссии

Топ на сегодня

Описано будущее российского авторынка в 2023 году
Описано будущее российского авторынка в 2023 году
В США представили шорт-лист претендентов на «Оскар»
В США представили шорт-лист претендентов на «Оскар»
Сеть «Слата» рассказала, как менялись предпочтения покупателей в 2022 году на готовую продукцию
Сеть «Слата» рассказала, как менялись предпочтения покупателей в 2022
Чулпан Хаматову вышвырнут из Европы в один момент
Чулпан Хаматову вышвырнут из Европы в один момент
Стало известно, кто проведет новогоднюю ночь на Первом вместо Ивана Урганта и Дмитрия Нагиева
Стало известно, кто проведет новогоднюю ночь на Первом вместо Ивана

Еще по теме

Почти 100 домов остались без газа в Макеевке после обстрела силовиков
Восстановительные работы после обстрелов 27 октября в Макеевке практически завершены – мэр
В Макеевке в результате обстрелов без света остались 500 абонентов
ВСУ обстреляли школу в Макеевке из арторудий калибром 152 мм, отмечено прямое попадание в крышу