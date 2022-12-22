. Управленец от "Лидеров России" курирует восстановление социальной инфраструктуры в Макеевке

Финалист конкурса управленцев "Лидеры России" Юрий Чекунов курирует в качестве первого заместителя главы администрации Макеевки (ДНР) восстановление социальных объектов.

В городе Макеевке Донецкой народной республики активно восстанавливаются объекты социальной инфраструктуры, поврежденные после обстрелов ВСУ. По словам Чекунова, в приоритетном порядке ремонтируются многоквартирные дома, школы, детские сады и дороги.

«Наша основная задача – обеспечить нормальные условия жизни людей, которые на протяжении не то что восьми лет, а гораздо большего времени ощущали на себе "теплоту и заботу" украинского режима, считавшего их отщепенцами. Сейчас, в первую очередь, мы восстанавливаем жилье, школы и детсады, поврежденные в результате обстрелов со стороны ВСУ», – уточнил он.

Еще одна важная задача - обеспечение населения светом, теплом и водой. Ремонт на объектах тепло- и водоснабжения Макеевки запланирован на 2023 год, финансирование - из федерального бюджета.

"Любое повреждение на объектах электрохозяйства влечет за собой перебои в подаче электроэнергии, соответственно, не работают ни котельные, ни обогреватели. С водой тоже проблемы: Украина перекрыла водопровод, и вода в достаточном количестве к нам не поступает. Сейчас оборудуем скважины в котельных, чтобы поднять техническую воду и запустить ее в систему отопления", – пояснил Чекунов.

Он также сообщил, что сейчас идет разработка нового мастер-плана города, который будет ориентирован на самые амбициозные задачи.

"Как бы там ни было, город живет своей жизнью, стремится развиваться, в чем мы ему помогаем. Планы очень большие и амбициозные. Я уверен, что в кратчайший срок Макеевка станет городом-сказкой", - считает Чекунов.