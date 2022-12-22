. В акватории Таманского залива разлилось около трех тонн мазута
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В акватории Таманского залива разлилось около трех тонн мазута

В акватории Таманского залива разлилось около трех тонн мазута

Разлив мазута произошел в акватории Таманского залива в Краснодарском крае. Об этом сообщили 22 декабря в краевом управлении МЧС.

По данным ведомства, инцидент произошел в Темрюкском районе в станице Тамань.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе администрации региона, в общей сложности разлилось около трех тонн мазута. На место были направлены экстренные службы, включая специалистов МЧС, и выставлены боновые заграждения.

# Происшествия / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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