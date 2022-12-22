В акватории Таманского залива разлилось около трех тонн мазута
Сегодня, 08:42
Разлив мазута произошел в акватории Таманского залива в Краснодарском крае. Об этом сообщили 22 декабря в краевом управлении МЧС.
По данным ведомства, инцидент произошел в Темрюкском районе в станице Тамань.
Как рассказали ТАСС в пресс-службе администрации региона, в общей сложности разлилось около трех тонн мазута. На место были направлены экстренные службы, включая специалистов МЧС, и выставлены боновые заграждения.
По материалам: pnp.ru