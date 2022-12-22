. В Белом доме заявили о возможности встречи Байдена с Путиным, если Россия проявит готовность

Президент США Джо Байден будет готов встретиться с Владимиром Путиным, если Россия проявит серьезную готовность к переговорам. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

Кирби напомнил, что Байден на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном говорил, что будет готов встретиться с российским лидером, если тот проявит готовность. Кирби вновь подчеркнул, что Байден готов пойти на переговоры с Путиным только «при наличии серьезной и реальной» готовности с российской стороны, а также «после проведения консультаций с Украиной».

Как писала «Парламентская газета», Путин после заседания Госсовета 22 декабря заявил журналистам, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. По его словам, это Киев сам себе запретил вести диалог, что выглядит «несколько необычно и даже странно».

Президент Украины Владимир Зеленский 4 октября утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности ведения переговоров с Владимиром Путиным после того, как в состав России вошли новые территории.

