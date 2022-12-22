. В Братской районной больнице начнут делать сложные операции с помощью новой эндоскопической стойки
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В Братской районной больнице начнут делать сложные операции с помощью новой эндоскопической стойки

В Братской районной больнице начнут делать сложные операции с помощью новой эндоскопической стойки

В Братскую районную больницу поступила новая эндоскопическая стойка с набором инструментов для полного объема лапароскопических операций с электромеханическим морцеллятором. Стоимость оборудования — более шести миллионов рублей. Его приобрели в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Иркутской области» нацпроекта «Здравоохранение», сообщает пресс-служба правительства региона.

В 2022 году в больницы Иркутской области по проекту модернизации первичного звена здравоохранения поступило 57 единиц оборудования. До конца года ожидается поставка ещё семи единиц.

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По материалам: irk

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