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В ДНР заявили о перекрытии путей снабжения ВСУ в районе Артемовска

В ДНР заявили о перекрытии путей снабжения ВСУ в районе АртемовскаГлава ДНР Пушилин заявил о перекрытии путей снабжения ВСУ в окрестностях Артемовска

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что российские военные перекрывают Вооруженным силам Украины (ВСУ) пути поставок снабжения в окрестностях Артемовска. Его цитирует РИА Новости.

«По Артемовску: там ребята из группы "Вагнера" работают по своему плану. И те окрестности, которые сейчас продолжают освобождаться вокруг Артемовска, позволяют сжимать город в клещах, чтобы противнику перерезать пути поставок снабжения. Успехи есть, ребята продвигаются», — заявил глава ДНР.

Он подчеркнул, что называть конкретные даты освобождения Артемовска пока рано.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко сообщил о переброске дополнительных спецподразделений украинской армии в район Артемовска для удержания города.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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