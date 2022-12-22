. В Госдуме обсуждают ужесточение законов о доступе детей в интернет
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В Госдуме обсуждают ужесточение законов о доступе детей в интернет

В Госдуме обсуждают ужесточение законов о доступе детей в интернет

В Государственной думе обсуждают возможность ужесточения законов о доступе детей в интернет, в частности, запрет на анонимную регистрацию несовершеннолетних в соцсетях, введение административной и уголовной ответственности за кибербуллинг (травля в интернете — прим.ред.). Информация об этом появилась на сайте газеты «Известия».

Специалисты Государственного университета управления (ГУУ) провели исследование о поведении подростков в интернете. Они полагают, что необходимо разработать и принять закон, согласно которому регистрацию в соцсетях следует проводить по паспортным данным с указанием подлинного имени и с предоставлением документа в электронном виде. Детей, не достигших 14 лет, должны регистрировать родители или законные представители.

Согласно исследованию, именно из-за анонимности в соцсетях в интернете распространен кибербуллинг. «У нас нет определения этому понятию и не определена зона ответственности за это правонарушение,» — отметил проректор Государственного университета управления Александр Троицкий. Эксперты предлагают создать суды по киберпреступлениям. В их компетенцию будут входить дела, связанные с нарушением законодательства в сфере информационных технологий и сети. Кроме того, рекомендуют в школах и колледжах проводить уроки по безопасности в интернете.

Также Государственный университет управления провел опрос, в котором приняли участие 26,6 тысячи респондентов в возрасте от 6 до 18 лет. Из результатов опроса следует, что 26% детей проводят в интернете более пяти часов в день, 24% — 4–5 часов, 20% — 2–4 часа в день, 12,5% — менее двух часов. 72% опрошенных сообщили, что сталкивались с неприятной информацией на сайтах и в соцсетях. Четверть опрошенных рассказали, что смотрели сцены насилия и оскорбления, а 7% получали и принимали приглашения на вступление в группы с непонятным содержанием.

47% несовершеннолетних отметили, что им предлагали в интернете попробовать запрещенные вещества, наркотики, сигареты, алкоголь или заработать на этом. О случаях угроз и унижения в интернете по отношению к себе рассказали 28% респондентов. В связи с этим в 2023 году депутаты Госдумы намерены обсудить возможное ужесточение условий пользования детьми интернетом и актуализировать законодательство по защите несовершеннолетних.

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По материалам: irk

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