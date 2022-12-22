. В Halo: The Master Chief Collection игроков ждет двойной опыт в праздники





В 2022 году Halo: The Master Chief Collection не получала новые сезоны — разработчики объявили о завершении обновления сезонами игры в прошлом году, но сборник все равно притягивает к себе немалое количество игроков. Для тех, кто решит поиграть в Halo: The Master Chief Collection в период новогодних праздников, разработчики приготовили приятный бонус — двойной опыт.

С 22 декабря по 4 января в мультиплеере Halo: The Master Chief Collection игроки смогут зарабатывать в два раза больше опыта, чем обычно. При этом, двойной опыт будет начислять во всех многопользовательских режимах за завершенные матчи.

Напомним, в этом году авторы Halo: The Master Chief Collection планировали ввести микротранзакции, но передумали на фоне недовольства игроков.