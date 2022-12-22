. В Иркутске презентовали документальный фильм об Александре Вампилове
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В Иркутске презентовали документальный фильм об Александре Вампилове

В Иркутске презентовали документальный фильм об Александре Вампилове

В Иркутске 22 декабря состоялась премьера документального фильма об Александре Вампилове «Помним. Счастливы…». Кинокартина снята к 85-летию драматурга на основе цикла интервью, подготовленного сотрудниками Культурного центра Александра Вампилова.

В фильм вошло 37 роликов. Их героями стали 40 деятелей культуры: народный артист Михаил Боярский, известный актер Андрей Мерзликин, режиссеры театров Москвы и Санкт-Петербурга, доктора филологических наук и театроведы, актеры, товарищи Вампилова. Среди них были артисты, которые сыграли в самой первой постановке пьесы «Старший сын», сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Проект реализовали при финансовой поддержке министерства культуры региона. Над ним работали режиссеры Павел Скоробогатов и Мария Кельчевская. Ролики с интервью опубликованы на канале центра Александра Вампилова.

В следующем году кинокартину «Помним. Счастливы…» презентуют жителям Иркутской области. Первым пройждет показ на родине Александра Вампилова — в Кутулике, в апреле — в Усть-Илимске, октябре — в Черемхово, Ангарске и Усолье-Сибирском.

К 85-летию Александра Вампилова в Иркутской области также состоялся фестиваль любительских театров «Солнце в аистовом гнезде». В Москве прошел фестиваль «Театральная Москва Александра Вампилова», в Санкт-Петербурге — юбилейный вечер «Я ступил уже за тайную грань …». В 23 регионах России прошли спектакли, беседы с экспертами и зрителями, литературные гостиные. Иркутский ТЮЗ открыл юбилейный сезон премьерой спектакля «Прошлым летом в Чулимске». В музыкальном театре имени Н.М. Загурского прошла премьера оперы по пьесе Вампилова «Старший сын».

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По материалам: irk

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