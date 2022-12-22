. В Иркутске работают пункты для сбора подарков участникам СВО и их семьям
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Иркутске работают пункты для сбора подарков участникам СВО и их семьям

В Иркутске работают пункты для сбора подарков участникам СВО и их семьям

В иркутских торговых центрах и на площадках городских ярмарок установили шатры, куда все желающие могут принести новогодние подарки для участников СВО и их семей. Сбор продлится до 8 января. Его проводят в рамках общероссийской акции при поддержке администрации города, партии «Единая Россия» и «Молодой Гвардии Единой России».

Шатры установят по следующим адресам: Сильвер Молл (Сергеева, 3/5), ТЦ Версаль (Академическая, 31), ТРЦ Европарк (Розы Люксембург, 215в), МТЦ Новый (Советская, 58/1) и ТЦ Базар (Кирова, 1/36).

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

Грядущая свадьба Волочковой - всего лишь очередной спектакль и обман, - считает Рустам Солнцев
Грядущая свадьба Волочковой - всего лишь очередной спектакль и обман,
Путин потребовал выстроить систему поддержки молодежи по всей России
Путин потребовал выстроить систему поддержки молодежи по всей России
В Слюдянке живут самые «качающие» абоненты МегаФона в Иркутской области
В Слюдянке живут самые «качающие» абоненты МегаФона в Иркутской
Прокуратура проводит проверку по факту коммунальной аварии в Иркутске
Прокуратура проводит проверку по факту коммунальной аварии в Иркутске
В Иркутске работают пункты для сбора подарков участникам СВО и их семьям
В Иркутске работают пункты для сбора подарков участникам СВО и их
Радости и горести: о чем говорит гороскоп для Весов на январь 2023 года
Радости и горести: о чем говорит гороскоп для Весов на январь 2023
Как изменились актеры и актрисы сериала "Отчаянные домохозяйки" за 18 лет (15 фото)
Как изменились актеры и актрисы сериала "Отчаянные
Сын Кадырова дебютирует в ММА под руководством шведа Хамзата Чимаева
Сын Кадырова дебютирует в ММА под руководством шведа Хамзата Чимаева
В Афганистане публично высекли 30 человек «за моральное разложение»
В Афганистане публично высекли 30 человек «за моральное разложение»
Хидео Кодзима рассказал об игре, над которой работает совместно с Xbox
Хидео Кодзима рассказал об игре, над которой работает совместно с Xbox
Где в Москве можно купить квартиру выгодно?
Где в Москве можно купить квартиру выгодно?
ЦБ оценил сделку по продаже «Открытия»
ЦБ оценил сделку по продаже «Открытия»

Топ на сегодня

Бьянка рассказала, почему ее лицо опухло и она набрала вес
Бьянка рассказала, почему ее лицо опухло и она набрала вес
ЦБ указал на отсутствие решения по разблокировке активов НРД от Бельгии
ЦБ указал на отсутствие решения по разблокировке активов НРД от
"Яндекс.Еда" стала потерпевшей в деле об утечке данных 8 млн клиентов
"Яндекс.Еда" стала потерпевшей в деле об утечке данных 8
Описано будущее российского авторынка в 2023 году
Описано будущее российского авторынка в 2023 году
Мужчина предстанет перед судом в Иркутске за попытку поджечь машину с ребенком внутри
Мужчина предстанет перед судом в Иркутске за попытку поджечь машину с

Еще по теме

Передать подарки воспитанникам детдомов Подмосковья можно с помощью «Доброй елки»
Акция «Добрая елка» стартовала в Подмосковье
27 новогодних елочных базаров откроются в Иркутске 18 декабря
МЧС предупреждает иркутян об учениях в ТРЦ «Европарк»