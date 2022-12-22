. В Иркутске работают пункты для сбора подарков участникам СВО и их семьям

В иркутских торговых центрах и на площадках городских ярмарок установили шатры, куда все желающие могут принести новогодние подарки для участников СВО и их семей. Сбор продлится до 8 января. Его проводят в рамках общероссийской акции при поддержке администрации города, партии «Единая Россия» и «Молодой Гвардии Единой России».

Шатры установят по следующим адресам: Сильвер Молл (Сергеева, 3/5), ТЦ Версаль (Академическая, 31), ТРЦ Европарк (Розы Люксембург, 215в), МТЦ Новый (Советская, 58/1) и ТЦ Базар (Кирова, 1/36).