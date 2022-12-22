. В Качугском и Тайшетском районах открыли ледовые переправы

В Иркутской области открыли ледовую переправу «Соляная-Лесоучасток» на реке Бирюсе Тайшетского района и переправу на реке Лене в Верхоленске Качугского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

В регионе функционируют 10 ледовых переправ: по три в Казачинско-Ленском, Тайшетском районах и по одной в Нижнеудинском, Шелеховском, Чунском, Качугском районах. Всего зимой 2022-2023 года в 20 муниципальных образованиях области планируют открыть 46 ледовых переправ. Из них 14 областного и 32 местного значения.

Ранее в Нижнеудинском районе специальная комиссия обследовала и приняла в эксплуатацию первую ледовую переправу через реку Уда. Она расположена на 40 километре автодороги Нижнеудинск — Боровинок — Чуна. Грузоподъемность ледовой дороги составляет пять тонн.