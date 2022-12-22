. В микрорайоне Лесной в Иркутске заработал детский сад «Лисенок»

Заработал новый детский сад в микрорайоне Лесной города Иркутска. Название «Лисенок» для него придумали местные жители. Мэр города Руслан Болотов побывал на месте, чтобы проверить, как осваиваются ребятишки и педагоги, сообщается в телеграм-канале главы города.

Сейчас в детский сад уже ходят 147 маленьких иркутян. Учреждение укомплектовано всем необходимым. В нем есть спортивный и актовый залы, бассейн, на территории установили игровое и спортивное оборудование, теневые навесы. Особое внимание уделили вопросам безопасности: организовали пост охраны, установили наружное видеонаблюдение и кодовые замки.

Строительство детсада по типовому проекту началось в микрорайоне Лесной в мае прошлого года. Учреждение является структурным подразделением образовательного комплекса «Лесной», куда также входит школа №33. Торжественное открытие детского сада, построенного в рамках национального проекта «Демография», состоялось в начале октября.





Видео из елеграм-канала Руслана Болотова