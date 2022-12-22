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В России появится новый национальный парк

В России появится новый национальный парк

В Сусуманском и Ягоднинском городских округах Магаданской области создадут особо охраняемую природную территорию федерального значения — национальный парк «Черский» имени Александра Андреева. Такое постановление Правительства от 12.12.2022 года № 2284 вступает в силу 22 декабря.

Общая площадь парка составит более 742 тысяч га. Территория нового парка будет включать три отдельных кластера, расположенных в Сусуманском и Ягоднинском городских округах Магаданской области.

Как отмечается на сайте кабмина, создание парка «позволит сохранить уникальные ландшафты и природные комплексы бассейна верховьев реки Колымы, а также археологические и геологические памятники у Черского хребта».

Парку присвоено имя известного ученого-орнитолога Александра Андреева (1948-2020), посвятившего жизнь изучению птиц Магаданской области и других северных территорий в экстремальных зимних условиях Крайнего Севера.


# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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