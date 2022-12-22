. В Слюдянке живут самые «качающие» абоненты МегаФона в Иркутской области

Лидерами по времени в Сети в Иркутской области стали жители Слюдянки. Ежемесячно на одного абонента здесь приходится около 25 гигабайт мобильных данных — вес десяти фильмов в разрешении для смартфона. Эта цифра в 1,5 раза выше средней по области, сообщают специалисты по big data* МегаФона, сообщает пресс-служба МегаФона.

Как показывает обезличенная аналитика оператора, жители Слюдянки лидируют по количеству потребляемого трафика. К концу года топ-5 по объемам трафика выглядит следующим образом:

1. Слюдянка – 25 гигабайт на пользователя.

2. Киренск – 24,3 гигабайта на пользователя.

3. Черемхово – 24 гигабайта на пользователя.

4. Шелехов – 22,2 гигабайта на пользователя.

5. Иркутск – 21,5 гигабайта на пользователя.

Для сравнения один среднестатистический житель Иркутской области «прокачивает» 17,4 гигабайта. В прошлом году показатель был ниже на 21% и составлял 14,7 гигабайта.

А вот по количеству телефонных звонков «пятерка» лидеров кардинально отличается. Здесь в 2022 году впереди Иркутск, Братск, Усть-Илимск, Ангарск и Усть-Кут. Если большинство жителей региона проговаривают в месяц в среднем по 4 часа 25 минут, то сверхобщительные абоненты столицы Приангарья – 21 час.

Для комфортного интернет-серфинга абонентов региона в 2022 году МегаФон запустил дополнительный слой LTE** и расширил покрытие сети 4G***. Для этого инженеры оператора модернизировали свыше 250 базовых станций как в крупных городах, так и в небольших локациях Иркутской области. Кроме того, МегаФон провел масштабную модернизацию сети в районе озера Байкал, которое ежегодно посещают более миллиона туристов. В самых популярных местах отдыха скорость мобильного интернета увеличена вдвое.

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