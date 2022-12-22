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В Совфеде заявили о работе над докладом по спецоперации на Украине

В Совфеде заявили о работе над докладом по спецоперации на УкраинеСенатор Климов заявил, что комиссия Совфеда намерена представить доклад по спецоперацииСюжетСпециальная военная операция на Украине

Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета России намерена представить доклад о ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил глава комиссии сенатор Андрей Климов, его слова приводит РИА Новости.

Климов не уточнил, какие материалы будут включены в доклад.

«Мы планируем материалы, связанные с СВО, выделить в отдельный блок и проработать», — приводит агентство слова сенатора.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что говорить о сроках окончания СВО некорректно, так как она изначально не подгонялась ни под какие даты.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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