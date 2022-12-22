. В США назвали условия переговоров с Россией

Белый дом: если Россия проявит готовность к переговорам, то Байден встретится с Путиным

Если Россия продемонстрирует серьезную готовность к переговорам, то президент США Джо Байден будет готов встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает ТАСС.

«Вы слышали, как сам президент сказал на встрече с президентом [Франции Эмманюэлем] Макроном, что если Путин проявит серьезную готовность, то он определенно готов будет с ним встретиться», — заявил Кирби.