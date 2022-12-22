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В Усолье-Сибирском запустили новый линейный ускоритель для лучевой терапии

В Усолье-Сибирском запустили новый линейный ускоритель для лучевой терапии

В Усолье-Сибирском 21 декабря запустили и ввели в эксплуатацию новый линейный ускоритель. Машина предназначена для проведения для лучевой терапии опухолей. Как правило, одному пациенту требуется 15—20 сеансов облучения, сообщает минздрав Иркутской области.

В сутки около ста человек смогут получать терапию на новом оборудовании. Установленный линейный ускоритель стал четвертым на территории региона. В региональном министерстве здравоохранения полагают, что такого количества аппаратов хватит, чтобы обеспечить лучевой терапией всех пациентов, нуждающихся в таком виде лечения.

Стоимость линейного ускорителя — около 170 миллионов рублей. Он работает в связке с компьютерным томографом. Это позволяет более качественно проводить диагностику. Оборудование приобрели по региональной программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение»

Ранее новое медицинское оборудование установили в поликлинике Иркутской городской клинической больницы №1. С помощью нового маммографа сотрудники медучреждения планируют проводить 50 исследований в день. В июле в больнице установили мультиспиральный компьютерный томограф стоимостью 46,5 миллионов рублей.



Видео из телеграм-канала губернатора Иркутской области Игоря Кобзева
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По материалам: irk

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