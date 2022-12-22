. Вечером 22 декабря в Иркутске произошла коммунальная авария

Прокуратура проводит проверку по факту коммунальной аварии в Иркутске

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Вечером 22 декабря в Иркутске на улице Аэрофлотская в районе дома №6 произошла коммунальная авария. Под отключение попали 44 здания. Вода вышла на поверхность и разлилась по проезжей части. Ее температура составляла 34 градуса, сообщают в телеграм-канале «Оператор тепловых сетей Иркутска».

На месте аварии работают оперативные бригады участка тепловых сетей. Они выявили дефект на обратном трубопроводе тепловой сети. Специалисты откачали остаточную воду для проведения ремонтных работ. Для устранения наледи на проезжей части направили спецтехнику МУП «Иркутскавтодор».