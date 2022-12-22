. Во «ВКонтакте» появилась уникальная функция

В «VK Звонки» добавили возможность использовать анимированный аватар vmoji

Социальная сеть «ВКонтакте» представила уникальную функцию для более удобного и комфортного использования сервиса «VK Звонки». Теперь пользователи смогут использовать в видеоконференциях анимированные аватары, сообщается в пресс-релизе соцсети, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

С помощью новой функции пользователи смогут транслировать свои движения и голос, не включая изображение с камеры устройства. Аватар vmoji считывает голосовой поток и подстраивает движения персонажа под речь пользователя. По мнению авторов, такая технология сможет помочь сохранить приватность в случае, когда человек хочет показать свое присутствие, но не хочет показывать свое лицо.

«Все мы бывали в ситуации, когда во время конференции никто не включает камеру и приходится общаться с темным экраном, что может быть некомфортно. Теперь в таких случаях вы можете включить отображение своего уникального анимированного персонажа, тем самым сохраняя приватность и добавляя в общение интерактив, делая его намного увлекательнее. Гордимся, что запустили подобную механику первыми среди всех платформ для видеоконференций, — вы можете использовать персональные кастомизированные аватары для видеосвязи без необходимости включать камеру», — высказалась СЕО «ВКонтакте», «VK Видео» и «VK Звонков» Марина Краснова.

Ранее во «ВКонтакте» появилась дипфейк-технология. Новая технология позволит пользователям создавать реалистичные ролики, в которых можно примерить на себя лица знаменитостей. В основе нововведения — созданные «ВКонтакте» нейронные сети, которые способны трансформировать лицо пользователя в лицо звезды, обеспечивая узнаваемые черты и сохраняя фотореалистичность результата.