. Врачи назвали преимущества натуральной новогодней елки перед искусственной
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Врачи назвали преимущества натуральной новогодней елки перед искусственной

Врачи назвали преимущества натуральной новогодней елки перед искусственнойВрач-терапевт Жито рассказал, что натуральная елка очищает воздух и защищает от простуды

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин и врач-терапевт Алексей Жито в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» перечислили преимущества натуральной новогодней елки перед искусственной. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

По словам Жито, натуральная елка, в отличие от искусственной, очищает воздух. Он рассказал, что хвойные деревья выделяют масла под названием фитонциды, которые устраняют тяжелые металлы и пыль в воздухе и делают его полезным для здоровья. Также врач отметил, что елки продолжают вырабатывать эти масла в течение двух-трех недель после того, как их срубили.

Еще одним преимуществом натуральной елки Агапкин назвал то, что это хвойное дерево защищает от простудных заболеваний. «Проводили такой эксперимент: в комнату, где была очень высокая концентрация различных патогенных микроорганизмов, ставили канадскую ель, через несколько часов концентрация этих микроорганизмов падала в два раза», — уточнил он.

Жито добавил, что живая елка также является природным антидепрессантом. Благодаря запаху хвои в головном мозге увеличивается выработка гормонов счастья и человек лучше себя чувствует, подчеркнул он.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург в программе «О самом главном» назвал неожиданные свойства красной икры. По его словам, этот продукт снижает уровень холестерина, защищает от проблем с сердечно-сосудистой системой, а также предотвращает развитие рака.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Как сделать так, чтобы картофель не сильно разваривался: зачем добавлять уксус во время варки картошки
Как сделать так, чтобы картофель не сильно разваривался: зачем
В Госдуме обсуждают ужесточение законов о доступе детей в интернет
В Госдуме обсуждают ужесточение законов о доступе детей в интернет
В микрорайоне Лесной в Иркутске заработал детский сад «Лисенок»
В микрорайоне Лесной в Иркутске заработал детский сад «Лисенок»
За сутки в Иркутской области зарегистрировано 150 случаев COVID-19
За сутки в Иркутской области зарегистрировано 150 случаев COVID-19
Читатели Die Welt посмеялись над визитом Зеленского к Байдену
Читатели Die Welt посмеялись над визитом Зеленского к Байдену
Россияне назвали лучших певцов 2022 года
Россияне назвали лучших певцов 2022 года
В ДНР заявили о перекрытии путей снабжения ВСУ в районе Артемовска
В ДНР заявили о перекрытии путей снабжения ВСУ в районе Артемовска
Алла Пугачева должна быть слугой до конца
Алла Пугачева должна быть слугой до конца
Анжелику Варум нашли в России
Анжелику Варум нашли в России
Xbox ищет долгосрочные партнерские отношения с крупнейшими создателями игр в Японии
Xbox ищет долгосрочные партнерские отношения с крупнейшими
Врачи назвали преимущества натуральной новогодней елки перед искусственной
Врачи назвали преимущества натуральной новогодней елки перед
Можно ли сыграть на одной гитаре вчетвером?
Можно ли сыграть на одной гитаре вчетвером?

Топ на сегодня

Россиян научили выбирать настоящую красную икру
Россиян научили выбирать настоящую красную икру
Жена Павла Прилучного вышла в свет в черном костюме с рубашкой-балахоном, подогрев слухи о беременности
Жена Павла Прилучного вышла в свет в черном костюме с
Маск сравнил Twitter с терпящим крушение горящим самолетом
Маск сравнил Twitter с терпящим крушение горящим самолетом
Альбом Оксимирона «Красота и уродство» попал в мировой топ-10 лучших пластинок
Альбом Оксимирона «Красота и уродство» попал в мировой топ-10 лучших
Бьянка рассказала, почему ее лицо опухло и она набрала вес
Бьянка рассказала, почему ее лицо опухло и она набрала вес

Еще по теме

Врачи назвали полезные для почек напитки
Врач назвал три полезных для мозга продукта
Врач назвал способы избежать сахарного диабета
Врач назвал напиток для профилактики инфарктов и инсультов