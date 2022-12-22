. ВСУ обстреляли ресторан с отмечающим день рождения Рогозиным в Донецке
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » ВСУ обстреляли ресторан с отмечающим день рождения Рогозиным в Донецке

ВСУ обстреляли ресторан с отмечающим день рождения Рогозиным в Донецке

ВСУ обстреляли ресторан с отмечающим день рождения Рогозиным в ДонецкеMash: ВСУ обстреляли ресторан в Донецке, где отмечал день рождения Дмитрий Рогозин

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли ресторан «Шеш-Беш» в Донецке где экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отмечал день рождения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Донбассе.

Украинские военные открыли по заведению огонь снарядами 155 калибра. По предварительной информации, председатель правительства Донецкой народной республики (ДНР) Виталий Хоценко получил ранение, его охранник погиб.

Сам Дмитрий Рогозин не пострадал.

9 декабря автомобиль, в котором находился экс-глава «Роскосмоса», руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин, попал под обстрел со стороны ВСУ.

В ноябре стало известно, что Рогозин возглавил группу военных советников в зоне проведения спецоперации. Бывший глава «Роскосмоса» пояснил, что «Царские волки» действуют как добровольческое подразделение, а его название восходит к отрядам добровольцев, созданным в Югославии в 1992 году.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

ВСУ обстреляли ресторан с отмечающим день рождения Рогозиным в Донецке
ВСУ обстреляли ресторан с отмечающим день рождения Рогозиным в Донецке
Удачные дни по дате рождения в 2023 году: как узнать свое благоприятное время в предстоящем году
Удачные дни по дате рождения в 2023 году: как узнать свое
В здании Совета ЕС погасили свет в знак солидарности с Украиной
В здании Совета ЕС погасили свет в знак солидарности с Украиной
Стало известно, кто проведет новогоднюю ночь на Первом вместо Ивана Урганта и Дмитрия Нагиева
Стало известно, кто проведет новогоднюю ночь на Первом вместо Ивана
Максимум потока Урсиды 22 декабря 2022 года: чем будет благоприятен этот день
Максимум потока Урсиды 22 декабря 2022 года: чем будет благоприятен
Бибер захотел продать права на свою музыку за сотни миллионов долларов
Бибер захотел продать права на свою музыку за сотни миллионов долларов
Мужчина предстанет перед судом в Иркутске за попытку поджечь машину с ребенком внутри
Мужчина предстанет перед судом в Иркутске за попытку поджечь машину с
На курорте «Манжерок» открыли первую трассу для вечернего катания
На курорте «Манжерок» открыли первую трассу для вечернего катания
Больница выплатит 500 тысяч рублей иркутянке за позднее определение беременности
Больница выплатит 500 тысяч рублей иркутянке за позднее определение
Steam огласил своих номинантов на звание лучшие игр 2022 года в разных категориях
Steam огласил своих номинантов на звание лучшие игр 2022 года в
Первый канал раскрыл имена ведущих Новогодней ночи
Первый канал раскрыл имена ведущих Новогодней ночи
На что способен Том Круз в 60 лет
На что способен Том Круз в 60 лет

Топ на сегодня

Любовный гороскоп на 22 декабря 2022 года: время новой любви и гармонии в отношениях
Любовный гороскоп на 22 декабря 2022 года: время новой любви и
Nespresso закроет фирменные магазины в России
Nespresso закроет фирменные магазины в России
Певице Славе предсказали будущее
Певице Славе предсказали будущее
Дмитрия Тарасова и его жену высмеяли за роскошную жизнь
Дмитрия Тарасова и его жену высмеяли за роскошную жизнь
Юрист назвал финансово выгодное для увольнение время года
Юрист назвал финансово выгодное для увольнение время года

Еще по теме

Дмитрий Рогозин возглавил группу военных советников в зоне СВО и сменил позывной Космос
Рогозин рассказал об устаревшем оборудовании Роскосмоса
Рогозин подтвердил назначение Баранова руководителем РКЦ «Прогресс»
Рогозин заявил о доверии к Суровикину