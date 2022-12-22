. Xbox ищет долгосрочные партнерские отношения с крупнейшими создателями игр в Японии
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Технологии » Xbox ищет долгосрочные партнерские отношения с крупнейшими создателями игр в Японии

Xbox ищет долгосрочные партнерские отношения с крупнейшими создателями игр в Японии

Xbox ищет долгосрочные партнерские отношения с крупнейшими создателями игр в Японии


В 2022 году на приставках Xbox вышло немало именитых японских игровых франшиз, которые на протяжении многих лет были доступны только на Playstation. Японские издательства и студии все активнее сотрудничают с Xbox, в том числе, выпуская игры и в Game Pass. А игроки в Японии приобретают Xbox Series X | S гораздо охотнее, чем Xbox One.

На Xbox стало выходить гораздо больше знаменитых японских игр в последние годы

Команда Xbox заинтересована и в дальнейших инвестициях в японский рынок и японские игры. На официальном сайте Microsoft появилась вакансия директора по партнерским отношениям в Xbox для японского рынка. В вакансии отмечается, что кандидат на должность должен будет на территории Японии развивать партнерские долгосрочные отношения «с крупнейшими создателями игр в мире». Команда под руководством директора должна будет сотрудничать со студиями и издательствами, определяя возможности для совместного их роста вместе с Microsoft. Среди инструментов, которые директор по партнерским отношениям в Японии сможет использовать для развития взаимодействия со студиями и издателями, указаны Game Pass, xCloud и Azure.


Напомним, ранее в этом году команда Xbox говорила, что более 250 японских игр уже сейчас в разработке для консоли Microsoft.

# Технологии
По материалам: newxboxone

Последние новости

Как сделать так, чтобы картофель не сильно разваривался: зачем добавлять уксус во время варки картошки
Как сделать так, чтобы картофель не сильно разваривался: зачем
В Госдуме обсуждают ужесточение законов о доступе детей в интернет
В Госдуме обсуждают ужесточение законов о доступе детей в интернет
В микрорайоне Лесной в Иркутске заработал детский сад «Лисенок»
В микрорайоне Лесной в Иркутске заработал детский сад «Лисенок»
За сутки в Иркутской области зарегистрировано 150 случаев COVID-19
За сутки в Иркутской области зарегистрировано 150 случаев COVID-19
Читатели Die Welt посмеялись над визитом Зеленского к Байдену
Читатели Die Welt посмеялись над визитом Зеленского к Байдену
Россияне назвали лучших певцов 2022 года
Россияне назвали лучших певцов 2022 года
В ДНР заявили о перекрытии путей снабжения ВСУ в районе Артемовска
В ДНР заявили о перекрытии путей снабжения ВСУ в районе Артемовска
Алла Пугачева должна быть слугой до конца
Алла Пугачева должна быть слугой до конца
Анжелику Варум нашли в России
Анжелику Варум нашли в России
Xbox ищет долгосрочные партнерские отношения с крупнейшими создателями игр в Японии
Xbox ищет долгосрочные партнерские отношения с крупнейшими
Врачи назвали преимущества натуральной новогодней елки перед искусственной
Врачи назвали преимущества натуральной новогодней елки перед
Можно ли сыграть на одной гитаре вчетвером?
Можно ли сыграть на одной гитаре вчетвером?

Топ на сегодня

Россиян научили выбирать настоящую красную икру
Россиян научили выбирать настоящую красную икру
Жена Павла Прилучного вышла в свет в черном костюме с рубашкой-балахоном, подогрев слухи о беременности
Жена Павла Прилучного вышла в свет в черном костюме с
Маск сравнил Twitter с терпящим крушение горящим самолетом
Маск сравнил Twitter с терпящим крушение горящим самолетом
Альбом Оксимирона «Красота и уродство» попал в мировой топ-10 лучших пластинок
Альбом Оксимирона «Красота и уродство» попал в мировой топ-10 лучших
Бьянка рассказала, почему ее лицо опухло и она набрала вес
Бьянка рассказала, почему ее лицо опухло и она набрала вес

Еще по теме

Эти 6 игр из Game Pass доступны только на Xbox Series X | S и отсутствуют на Xbox One
На Xbox стало выходить гораздо больше знаменитых японских игр в последние годы
Слух: Microsoft хочет добиться релиза игр NIS America на Xbox и в Game Pass
Xbox Series S продалась в 15 раз лучше Xbox Series X в Японии на неделе Tokyo Game Show