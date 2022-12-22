. Xbox ищет долгосрочные партнерские отношения с крупнейшими создателями игр в Японии





В 2022 году на приставках Xbox вышло немало именитых японских игровых франшиз, которые на протяжении многих лет были доступны только на Playstation. Японские издательства и студии все активнее сотрудничают с Xbox, в том числе, выпуская игры и в Game Pass. А игроки в Японии приобретают Xbox Series X | S гораздо охотнее, чем Xbox One.

На Xbox стало выходить гораздо больше знаменитых японских игр в последние годы

Команда Xbox заинтересована и в дальнейших инвестициях в японский рынок и японские игры. На официальном сайте Microsoft появилась вакансия директора по партнерским отношениям в Xbox для японского рынка. В вакансии отмечается, что кандидат на должность должен будет на территории Японии развивать партнерские долгосрочные отношения «с крупнейшими создателями игр в мире». Команда под руководством директора должна будет сотрудничать со студиями и издательствами, определяя возможности для совместного их роста вместе с Microsoft. Среди инструментов, которые директор по партнерским отношениям в Японии сможет использовать для развития взаимодействия со студиями и издателями, указаны Game Pass, xCloud и Azure.





Напомним, ранее в этом году команда Xbox говорила, что более 250 японских игр уже сейчас в разработке для консоли Microsoft.