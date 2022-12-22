. За сутки в Иркутской области зарегистрировано 150 случаев COVID-19

22 декабря в Иркутской области официально подтвердили 150 случаев заражения COVID-19. С начала пандемии зарегистрировали 356 582 заболевших. Данные предоставило управление Роспотребнадзора по региону.

Один житель региона умер от коронавирусной инфекции за сутки, всего с начала пандемии от нее скончалось 8 843 человека. От сопутствующих COVID-19 заболеваний за сутки умер один житель региона, за время пандемии — 909 человек. Выздоровело 351 246 жителей региона.