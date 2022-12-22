. Захарова выразила надежду на осуждение теракта против главы Русского дома в ЦАР
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Захарова выразила надежду на осуждение теракта против главы Русского дома в ЦАР

Захарова выразила надежду на осуждение теракта против главы Русского дома в ЦАР

Захарова выразила надежду на осуждение теракта против главы Русского дома в ЦАРЗахарова: Россия ожидает, что Франция осудит теракт против главы Русского дома в ЦАР

Россия ожидает, что Париж осудит теракт, который был совершен неизвестными против главы Русского дома в Центральноафриканской республике (ЦАР) Дмитрия Сытого. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Мы очень надеемся и ждем, что Париж выскажет слова сочувствия, сожаления и осуждения в связи с произошедшим терактом, коль скоро тема России в Африке их так интересует последнее время», — выразила надежду дипломат. Она также отметила, что Франция раздувает антироссийскую кампанию в Африке и пытается дискредитировать дружескую помощь России своим африканским партнерам.

16 декабря глава МИД Пятой республики Катрин Колонна заявила, что Франция не имеет отношения к покушению на главу Русского дома Дмитрия Сытого. Записку, найденную на месте инцидента, в которой якобы содержалась «угроза от всех французов», она назвала примером российской пропаганды.

Покушение на Сытого в столице ЦАР Банги произошло в тот же день ранее. В его руках взорвалась посылка. 19 декабря сообщалось, что Сытый перевезен в аэропорт Банги и эвакуирован в Россию для лечения.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Захарова выразила надежду на осуждение теракта против главы Русского дома в ЦАР
Захарова выразила надежду на осуждение теракта против главы Русского
Россияне смогут оплачивать покупки частями в розничных магазинах и в интернете
Россияне смогут оплачивать покупки частями в розничных магазинах и в
Турция повысит минимальную зарплату до 455 долларов
Турция повысит минимальную зарплату до 455 долларов
Житель Крыма осужден на 12 лет колонии за государственную измену
Житель Крыма осужден на 12 лет колонии за государственную измену
В Halo: The Master Chief Collection игроков ждет двойной опыт в праздники
В Halo: The Master Chief Collection игроков ждет двойной опыт в
Как сделать так, чтобы картофель не сильно разваривался: зачем добавлять уксус во время варки картошки
Как сделать так, чтобы картофель не сильно разваривался: зачем
В Госдуме обсуждают ужесточение законов о доступе детей в интернет
В Госдуме обсуждают ужесточение законов о доступе детей в интернет
В микрорайоне Лесной в Иркутске заработал детский сад «Лисенок»
В микрорайоне Лесной в Иркутске заработал детский сад «Лисенок»
За сутки в Иркутской области зарегистрировано 150 случаев COVID-19
За сутки в Иркутской области зарегистрировано 150 случаев COVID-19
Читатели Die Welt посмеялись над визитом Зеленского к Байдену
Читатели Die Welt посмеялись над визитом Зеленского к Байдену
Россияне назвали лучших певцов 2022 года
Россияне назвали лучших певцов 2022 года
В ДНР заявили о перекрытии путей снабжения ВСУ в районе Артемовска
В ДНР заявили о перекрытии путей снабжения ВСУ в районе Артемовска

Топ на сегодня

Маск сравнил Twitter с терпящим крушение горящим самолетом
Маск сравнил Twitter с терпящим крушение горящим самолетом
Бьянка рассказала, почему ее лицо опухло и она набрала вес
Бьянка рассказала, почему ее лицо опухло и она набрала вес
ЦБ указал на отсутствие решения по разблокировке активов НРД от Бельгии
ЦБ указал на отсутствие решения по разблокировке активов НРД от
Лолита Милявская закрутила роман со своим поклонником
Лолита Милявская закрутила роман со своим поклонником
Лайма Вайкуле никто в мантии королевы
Лайма Вайкуле никто в мантии королевы

Еще по теме

Посла Франции вызвали в российский МИД
В МИД подтвердили покушение на главу Русского дома в ЦАР
Состояние директора Русского дома в ЦАР после покушения остается тяжелым
Захарова: новые санкции США без реакции не останутся