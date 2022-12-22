. Житель Крыма осужден на 12 лет колонии за государственную измену
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Житель Крыма осужден на 12 лет колонии за государственную измену

Житель Крыма осужден на 12 лет колонии за государственную измену

Верховный суд Крыма приговорил жителя республики к 12 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год за государственную измену. Об этом сообщается 22 декабря на сайте суда.

По результатам рассмотрения дела подсудимый был признан виновным в преступлении по статье 275 УК РФ «Государственная измена».

Его действия были квалифицированы как шпионаж, выдача иностранному государству сведений, составляющих государственную тайну.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме, так как материалы дела содержат информацию, составляющую гостайну.

Как писала «Парламентская газета», 5 сентября Московский городской суд приговорил журналиста и бывшего советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова к 22 годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене. На него также наложили штраф в размере 500 тысяч рублей и два года ограничения свободы после освобождения. Апелляционная инстанция признала приговор законным, и он вступил в силу. 

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По материалам: pnp.ru

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