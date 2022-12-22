. Звезда "Дома-2" Тата Блюменкранц рассталась с возлюбленным: "Это произошло не вчера"

29-летняя Тата Блюменкранц сделала неожиданное заявление, расстроившее ее поклонников. Звезда объявила о расставании с возлюбленным, личность которого она рассекретила весной.

Тата Блюменкранц до недавнего времени встречалась с успешным предпринимателем, которого ее поклонники сравнивали с покойным певцом Михаилом Кругом из-за внешнего сходства.



Однако все хорошее когда-нибудь заканчивается. Вместо долгожданного объявления о свадьбе Тата Блюменкранц опечалила поклонников сообщением о разрыве с мужчиной.

Мы расстались. Это произошло не вчера и не неделю назад. Но зная, что вам интересно, и видя, сколько вопросов вы задаете, на которые я не готова (и не буду готова) отвечать, хочу быть с вами честной и открытой (по крайней мере, насколько это возможно)

Звезда "Дома-2" Тата Блюменкранц рассталась с возлюбленным

Тата Блюменкранц не стала уточнять, что стало причиной ее разрыва с предпринимателем, которого совсем недавно она называла своей семьей, и публиковала романтичные фото с ним.

По признанию звезды "Дома-2", она уже на самом деле на протяжении нескольких дней собирает вещи, съезжая от экс-возлюбленного.

Возлюбленного Таты Блюменкранц сравнивали с Михаилом КругомТата Блюменкранц показала подросшую дочь от бывшего мужа

Тата недавно показала поклонникам дочку Беатрису, которую воспитывает одна после развода с Валерой Блюменкранцем, проживающим сейчас в Петербурге с новой семьей.

Судя по всему, отец скучает по девочке, которой в уходящем году исполнилось 5 лет. Она остается с мамой в Москве.

"С каждым годом все больнее осознавать, что Беатриса растет не рядом", - признавался недавно Валерий Блюменкранц.



Тата Блюменкранц показала подросшую дочь от бывшего мужа