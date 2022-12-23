. 12 случаев, когда на съёмках фильмов известных актёров заменяли их кукольными дублёрами
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12 случаев, когда на съёмках фильмов известных актёров заменяли их кукольными дублёрами

12 случаев, когда на съёмках фильмов известных актёров заменяли их кукольными дублёрами

Не всякий актёр согласится самостоятельно сниматься во всех сценах фильма, особенно когда они опасны из-за неуёмной фантазии режиссёра. Однако не каждый живой дублёр способен заменить актёра в определённых обстоятельствах. Вдруг по сюжету герой должен сгореть дотла. Ну мало ли какие бывают фильмы.

В таких случаях на помощь приходит наша любимая компьютерная графика, которая может всё на свете, просто это будет дорого стоить. И вот тут-то самое время посочувствовать съёмочным бригадам из каких-нибудь 1980-х. Никакого вам CGI — сиди-выдумывай способ, как снять сцену, где киборг из будущего с каменным лицом ковыряется у себя в глазу лезвием. Такому в школе дублёров не учат.

Поэтому давайте же отдадим должное реалистичным (и не очень) кукольным актёрам, которые заменяли звёзд кино в прошлые десятилетия. И, кстати, как выясняется — они востребованы и в современных проектах. Особенно любопытно на них взглянуть, когда рядом стоит реальный актёр, чью внешность они дублируют. Давайте смотреть.

Брюс Кэмбелл и его кукольный дублёр на съёмках фильма «Армия тьмы» (1992)

Это третья часть франшизы «Зловещие мертвецы».

Линда Блэр и её аниматронный дублёр на съёмках фильма «Изгоняющий дьявола» (1973)

Вы ведь поняли, с какой стороны кукла, правда?

Арнольд Шварценеггер роется в себе на съёмках «Терминатора» (1984)

Он же и аниматронный Т-800 на съёмках фильма «Терминатор 2: Судный день» (1991)

А это уже за кадром фильма «Терминатор: Тёмные судьбы» (2019)

Хьюго Уивинг и головы агентов Смитов на съёмках «Матрицы»

Сара Полсон на съёмках четвёртого сезона сериала «Американская история ужасов» (2014)

Роберт Патрик и его жидкометаллическая версия на съёмках фильма «Терминатор 2: Судный день» (1991)

Робби Колтрейн и его дублёр в огромной маске Хагрида на съёмках фильма «Гарри Поттер и философский камень» (2001)


Голова использовалась, чтобы усилить эффект огромности волшебного лесничего по сравнению с остальными персонажами.

Финн Уиттрок и его голова на съёмках сериала «Американская история ужасов»

Кэти Бейтс и её пугающие силиконовые головы на съёмках фильма «Мизери» (1990)

Вероятное предназначение этих кукол — момент с ударом пишущей машинкой.

Кукла в виде Сигурни Уивер для фильма «Чужой 3» (1992)

Насколько же реалистично она выглядит!

Взгляните также на подборку случаев, когда массивные сооружения в фильмах были сняты с использованием миниатюр.

# Интересное
По материалам: twizz

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