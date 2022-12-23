. 152 случая заражения COVID-19 подтвердили за сутки в Иркутской области

23 декабря в Иркутской области официально подтвердили 152 заболевших коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии зафиксировали 356 734 случая заражения. Данные предоставило управление Роспотребнадзора по региону.

За сутки один человек умер от коронавируса, всего умерло 8 844 человека. От сопутствующих COVID-19 заболеваний за сутки смертей не зафиксировали, всего таких случаев 909. Выздоровело 351 428 человек.