. 17 девушек и парней, которые имеют настолько длинные и крутые волосы, что им позавидует даже сама Рапунцель

Вы когда-нибудь пытались отрастить длинные волосы, которые выглядят как в рекламе модного шампуня? Если вам знаком столь непростой путь, полный различных препятствий и разочарований, то вас точно восхитят герои этой подборки. Потому что эти люди имеют титаническое терпение и железную силу воли.

Отращивание волос — это не только длительное ожидание, которое занимает целые годы. Помимо этого нужно постоянно заботиться о своих локонах, правильно их расчёсывать и мыть. В противном случае, добиться поставленной цели не получится. Стоит отдельно отметить, что длинные волосы — это ещё не всегда удобно. Однако, как говорится, красота требует жертв.

Предлагаем вам взглянуть на фото счастливчиков, которым всё таки удалось превратиться в прекрасных длинноволосых принцесс и принцев.

Идеально ухоженные и шелковистые

Рыжеволосая Рапунцель

Парень отращивал эти волосы 16 лет

Сделать такие длинные дреды за один раз не получится. Их нужно регулярно подплетать и делать коррекцию. Только в этом случае причёска будет выглядеть аккуратно и ухоженно.

Я не стригла волосы более десяти лет. Наконец-то я достигла желаемой длины

Мои небрежные волны

Львиная грива

Житель Индии Пранав Биджи отрастил длинные волосы за четыре года и раскрыл способы ухода за ними. Парень рассказал, что изначально побрил голову налысо и уже после этого решил кардинально изменить свой имидж. Он перестал стричься и использовал минимум уходовых продуктов. Биджи заверил, что секрет его успеха заключается только в применении подходящего шампуня и кондиционера.

Марья-краса — долгая коса

Кто сказал, что мужчина с длинными волосами не может выглядеть брутально?

Сложно представить, сколько нужно времени, чтобы привести такую шевелюру в порядок

Вдохновилась новым сериалом на Netflix и сделала несколько фото и видео в образе Уэнсдэй

Чем не принцесса?

Невероятно красивая мелкая волна

Безусловно, чтобы расчесать такие волосы, нужно время. Однако красота того стоит

Не волосы, а настоящее золото

Некоторые парни могут похвастаться более пышной шевелюрой, чем девушки

Популярная блогерша Мари Добро также может похвастаться прилично длинными волосами

Волосы Мари чудесны не только своей длиной, но и цветом. Благодаря им блогерша получила прозвище Ариэль, так как стала похожа на известную диснеевскую русалочку.

Настоящий лев

Здесь вы можете посмотреть фото парней, которые безжалостно распрощались со своей длинной гривой и теперь свыкаются с обновлённым образом.