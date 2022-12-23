17 девушек и парней, которые имеют настолько длинные и крутые волосы, что им позавидует даже сама Рапунцель
Вы когда-нибудь пытались отрастить длинные волосы, которые выглядят как в рекламе модного шампуня? Если вам знаком столь непростой путь, полный различных препятствий и разочарований, то вас точно восхитят герои этой подборки. Потому что эти люди имеют титаническое терпение и железную силу воли.
Отращивание волос — это не только длительное ожидание, которое занимает целые годы. Помимо этого нужно постоянно заботиться о своих локонах, правильно их расчёсывать и мыть. В противном случае, добиться поставленной цели не получится. Стоит отдельно отметить, что длинные волосы — это ещё не всегда удобно. Однако, как говорится, красота требует жертв.
Предлагаем вам взглянуть на фото счастливчиков, которым всё таки удалось превратиться в прекрасных длинноволосых принцесс и принцев.
Идеально ухоженные и шелковистые
Рыжеволосая Рапунцель
Парень отращивал эти волосы 16 лет
Сделать такие длинные дреды за один раз не получится. Их нужно регулярно подплетать и делать коррекцию. Только в этом случае причёска будет выглядеть аккуратно и ухоженно.
Я не стригла волосы более десяти лет. Наконец-то я достигла желаемой длины
Мои небрежные волны
Львиная грива
Житель Индии Пранав Биджи отрастил длинные волосы за четыре года и раскрыл способы ухода за ними. Парень рассказал, что изначально побрил голову налысо и уже после этого решил кардинально изменить свой имидж. Он перестал стричься и использовал минимум уходовых продуктов. Биджи заверил, что секрет его успеха заключается только в применении подходящего шампуня и кондиционера.
Марья-краса — долгая коса
Кто сказал, что мужчина с длинными волосами не может выглядеть брутально?
Сложно представить, сколько нужно времени, чтобы привести такую шевелюру в порядок
Вдохновилась новым сериалом на Netflix и сделала несколько фото и видео в образе Уэнсдэй
Чем не принцесса?
Невероятно красивая мелкая волна
Безусловно, чтобы расчесать такие волосы, нужно время. Однако красота того стоит
Не волосы, а настоящее золото
Некоторые парни могут похвастаться более пышной шевелюрой, чем девушки
Популярная блогерша Мари Добро также может похвастаться прилично длинными волосами
Волосы Мари чудесны не только своей длиной, но и цветом. Благодаря им блогерша получила прозвище Ариэль, так как стала похожа на известную диснеевскую русалочку.
Настоящий лев
Здесь вы можете посмотреть фото парней, которые безжалостно распрощались со своей длинной гривой и теперь свыкаются с обновлённым образом.