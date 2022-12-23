. Агата Муцениеце нашла себе точную копию бывшего мужа
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Агата Муцениеце нашла себе точную копию бывшего мужа

Агата Муцениеце нашла себе точную копию бывшего мужа
Ведущая и актриса Агата Муцениеце рассказала о новом романе. Артистка попыталась наладить личную жизнь, но, похоже, снова выбрала себе не того мужчину. У неё появился ухажер, который своим поведением напоминает ей бывшего мужа Павла Прилучного. Такое сравнение она провела сама, когда в её новом интервью зашла речь об абьюзерах. Муцениеце честно призналась, что новый бойфренд далек от идеала, но именно к таким мужчинам её и тянет. Она просто не в силах устоять перед чрезмерно уверенными и, как следствие, резкими и хамоватыми «плохими мальчиками». Об этом Агата рассказала на съемках YouTube-шоу «Ключ» с Александром Цыпкиным. Актриса поделилась подробностями личной жизни во время обсуждения персонажа «Священной книги оборотня» Виктора Пелевина.
«Обожаю абьюзеров! Это реально правда! Недавно совершенно начала общаться с молодым человеком. И он тоже такой ревнивый, абьюзер! Как я обожаю! Еще пока держится»,— заявила Муцениеце. Артистка провела анализ и поняла, что все её бывшие были похожи друг на друга. Сделав выводы из неудачного брака с Прилучным, она решила начать работу над ошибками. Агата собирается обратиться за помощью к психологу, чтобы избавиться от желания связывать свою жизнь с абьюзерами. Напомним, что Прилучный после развода с Муцениеце женился во второй раз. Его женой стала актриса Зепюр Брутян. За полгода брака она ни разу не намекнула в интервью, что чувствует себя жертвой в отношениях. Супруга актера, наоборот, говорит, что ещё ни с одним мужчиной рядом не была такой счастливой. Кстати, недавно стало известно, что жена Прилучного ждёт ребенка. Общий ребенок пары, если верить слухам, должен появиться на свет весной.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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