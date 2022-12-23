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Актер Орландо Браун арестован по обвинению в домашнем насилии

Актер Орландо Браун арестован по обвинению в домашнем насилииАктер фильма «Майор Пэйн» Орландо Браун арестован по обвинению в домашнем насилии

35-летний американский актер и рэпер Орландо Браун, известный по фильмам «Майор Пэйн», «Голос улиц», «Без чувств», арестован в штате Огайо по обвинению в домашнем насилии. Об этом пишет TMZ.

Артиста задержали после звонка, поступившего в полицейский участок. Правоохранителям сообщили, что в доме у Брауна происходит драка.

Отмечалось, что Браун мог напасть на одного из членов семьи или другого жильца своего дома.

Ранее Брауна уже задерживали. Так, 2016 году году рэпера обвиняли в краже со взломом, сопротивлении сотруднику при исполнении и домашнем насилии. В 2018 году артист некоторое время провел в тюрьме за хранение наркотиков.

Ранее рэпера Bugzie The Don приговорили к тюрьме из‑за участия в штурме Капитолия.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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