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Алла Пугачева попала под следствие

Алла Пугачева попала под следствие
Правоохранительные органы выясняют, как певица Алла Пугачева получила гражданство Израиля. У Примадонны могут быть серьезные неприятности. Правоохранительные органы Израиля сейчас выясняют, на каком основании Алле Пугачевой выдали гражданство этой страны. Есть мнение, что в этой истории не обошлось без нарушения закона.
«Процедуру репатриации Пугачева проходила с помощью некоего высокопоставленного чиновника, на которого экс-звезда вышла через посредников. И, если нарушения будут вскрыты, есть большая вероятность, что паспорт Пугачевой будет аннулирован и тогда она потеряет право жить на Святой Земле», — заявил источник РЕН-ТВ. Недавно в Израиле задержали пятерых человек, которые незаконно выдавали паспорта своей страны. Полиция также пообещала новые аресты участников незаконной схемы.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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