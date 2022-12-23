. Анастасия Макеева отмечает 41-летие в Луганске

Актрисе Анастасии Макеевой сегодня исполнился 41 год. Первые поздравления именинница получила по дороге в Луганскую область. В ночь на 23 декабря Макеева ехала в автобусе вместе с коллегами и супругом. Артисты поздравили именинницу песнями на аккордеоне, приведя Анастасию в полный восторг. «Вот так начался мой день рождения! Не на морях, не дома в постели, не в ресторане, а в Луганске в городе-герое с самыми сильными и героическими людьми. Я счастлива и любима! Спасибо моему мужу, что всегда рядом и моим коллегам, что разделили со мной мой день!» — написала звезда в лично блоге.Утром Анастасия остановилась в Луганске. Актриса поделилась серией кадров, сделанных на фоне конструкции с обозначением названия города. «Да, мне 41! Когда-то я думала, а существует ли жизнь после 40? И я проверила. Она существует и не только существует, а может быть прекрасной и удивительной! Могу смело подвести итоги: я полна сил, счастлива, люблю и любима, востребована и нужна своей Родине, я обрела семью и поняла ценность теплых отношений с родителями. Забавно, что второй раз мне не удается отдохнуть. Ольга Будина сказала, когда захочешь концерт на Донбассе просто соберись в отпуск!» — делится виновница торжества.Макеева вспоминает, что в годовщину свадьбы отдыхала на мальдивских островах вместе с избранником, но пробыв на курорте всего четыре дня, улетела на Донбасс. День рождения тоже не стал исключением. Звезда планировала в этот праздник загорать в Египте.«И знаете, я ни о чем не жалею. Я счастлива быть полезной своей стране. И может даже было бы банально отметить свой день рождения на море так делают многие, а вот отработать пятичасовой концерт и в городе-герое Луганске, встретить свои 41 — это незабываемые ощущения», — считает актриса.