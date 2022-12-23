. Анастасию Волочкову прокляли, считает экстрасенс
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Анастасию Волочкову прокляли, считает экстрасенс

Анастасию Волочкову прокляли, считает экстрасенс
Предсказательница высказалась о судьбе балерины Анастасии Волочковой. Пока счастливая звезда балета планирует свою свадьбу с новым возлюбленным Дмитрием Дюраном, СМИ занимаются разоблачением жениха балерины. Сегодня в прессу попала информация о том, что он обманывает королеву шпагата. Как пишет источник, жених использовал знакомство с ней ради пиара собственного бизнеса по производству десертов. На самом деле он женат и разводиться, похоже, не собирается. Неужели балерина снова останется без церемонии и клятв в вечной любви? Экстрасенс Сергей Полушкин уверен, что личная жизнь Волочковой и дальше будет провальной, ведь на ней лежит родовое проклятие. По словам медиума, кто-то из недоброжелателей постарался сделать так, чтобы она никогда не смогла построить личное счастье.
«Вижу, что Настю хотели сглазить и ее бывшие соперницы – экс-возлюбленные Игоря Вдовина и Сулеймана Керимова. Из зависти они бегали по бабкам, чтобы навести порчу на нашу балерину», — говорит экстрасенс «ЭГ». Полушкин советует Волочковой обратиться за помощью к сильному магу, который спасёт её от родового проклятия. Только после ритуалов балерина сможет найти любовь и быть счастливой. В противном случае её ждет самый негативный сценарий из всех возможных. Напомним, что Волочкова планирует выйти замуж за Дмитрия в конце января. На свадьбу она собирается надеть костюм Снегурочки, который ей одолжит домработница. Необычный выбор объясняется просто: своего жениха балерина называет Дедом Морозом, так как во время их первой встречи на нём был костюм для новогоднего праздника.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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