. Анатолий Белый эскортница заявил Юрий Батурин

Актер Юрий Батурин посмеялся над бывшим коллегой. Артист родился на Украине, несмотря на это, актер поддерживает Россию, в которой живет уже много лет. Из-за такой позиции артиста нещадно критикуют на родине. На негатив Батурин реагирует с иронией. На украинском телевидении показали сюжет, в котором сравнили Юрия Батурина с бежавшим из России Анатолием Белым. Журналист за кадром вовсю хвалил Белого, а о Батурине отзывался пренебрежительно. В итоге и вовсе заявил, что в одно время Юрию приходилось… работать в эскорте. Артист посмеялся над домыслами СМИ. «Я думал дальнобойщик, а оказывается — эскортник», — иронично отметил 50-летний артист в соцсети. За Батурина заступились многие из его подписчиков, отметив, что не знают о выдающихся достижениях Анатолия Белого, которого так восхваляют на Украине.«Вот же журналюшки. Все перевернули. Когда-нибудь они узнают всю правду. Главное, как потом им осознать это все. Как же расшатали их мировоззрение и психику, если они до сих пор не поняли, что на самом деле происходит. И этот Белый пожалеет о сказанных им словах. Но будет поздно. Юрий, вы лучший, и мы знаем это»; «Белый? Нет, он бесцветный. Юрий, вы талантливый актер, патриот, человек!»; «Белый всегда мне был противен, гнилью от него веяло необъяснимо, но сильно. Юрий, ваша личность на их фоне от этих высказываний только лучше и выше в глазах настоящего русского народа. Наши в Израиль не уезжают», — рассуждает публика. Напомним, сегодня родители и брат Юрия Батурина проживают на Украине и не хотят ничего слышать о звездном родственнике, считая его предателем. Несмотря на это, актер надеется на скорое воссоединение семьи. «Я для них враг. Не общаюсь с ними с 24 февраля. С трудом понимаю, почему меня там считают предателем. Украину люблю, ценю, никогда не скажу про нее плохого слова. Эту страну строили мои деды. Сейчас мои родители просто доживают в этой нынешней Украине, не живут. Им уже высказывали окружающие, мол, как же так, что же с Юрой… Там в какой-то момент перестали прислушиваться к другим мнениям. В России всем говорю, мол, я русский украинского происхождения», — откровенничал он недавно в передаче Бориса Корчевникова «Жизнь и судьба» на канале «Россия 1».