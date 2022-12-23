. Ани Лорак появилась на вечеринке в Москве

Певица Ани Лорак почти год молчала. Артистка почти на год выпала из светской жизни столицы. Еще в феврале она внезапно перестала появляться на публике и отменила ближайшие концерты. Писали, что Лорак собирается навсегда уехать из России. Летом она объявила о подготовке к большому европейскому туру. Артистка собиралась приехать с концертами в Германию, но из-за протестов её бывших соотечественников выступления сорвались. Осенью она отсиживалась с дочкой в Испании, но ближе к началу новогодних корпоративов всё же вернулась обратно. Она тайком посетила несколько праздников, в том числе 11-летие дочки Филиппа Киркорова.А накануне певица пришла на день рождения журналистки Алены Жигаловой. Артистка села за один стол с Лерой Кудрявцевой и охотно согласилась позировать для совместного видео. Похоже, что Лорак больше не собирается ни от кого прятаться. На вечеринку она пришла с большим букетом роз для именинницы. На ней был надет приталенный жакет, подчеркнувший позитивные перемены в её внешнем виде. Гости заметили, что Лорак заметно похудела. Видимо, исполнительница взялась за себя после критических замечаний фанатов, выражавших недовольство, что за время паузы в карьере она начала стремительно набирать вес.Помимо Лорак в столицу, по слухам, собирается вернуться и Алла Пугачева. На днях соседи народной артистки рассказали, что видели, как прислуга начала готовить замок к приезду хозяйки. Жители деревни Грязь предполагают, что Примадонна прилетит в канун Нового года.