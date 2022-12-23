. Анна Седокова показала всю свою большую семью впервые за много лет
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Анна Седокова показала всю свою большую семью впервые за много лет

Анна Седокова показала всю свою большую семью впервые за много лет
Певица Анна Седокова поделилась редким фото с мужем и со всеми своими детьми от разных браков. Анна Седокова уже давно стала знаменитой. Она не скрывает, что раньше пела в группе «ВИА Гра». Певица в свои 40 лет не перестает удивлять поклонников. Она недавно похудела. Свой день рождения артистка отметила в Париже, а потом приехала к молодому мужу Янису Тимме в Майами. Как оказалось, там собралась вся семья. Седокова предстала в черном платье с мерцающими бретельками. Ее муж облачился в костюм. В одной гамме одета была вся семья. С певицей позировал сын Гектор, отца которого она до сих пор скрывает. На фото предстала также дочка Моника, рожденная от бизнесмена Максима Чернявский.
Они были в браке только два года, а потом с помощью суда он запретил артистке показывать дочку в Сети. По всей видимости, конфликт был улажен. Позировала на фото и Алина, рожденная от футболиста Валентина Белькевича. Ей в этом году исполнилось 18 лет. «Пусть эти фотографии дадут надежду всем тем, кто сейчас не верит в себя», – заявила Анна.
«На них впервые вся моя семья. И да, у нас у всех разные фамилии. Пока. Разные характеры, и непростые судьбы. Но мы едины в том, что безумно дорожим друг другом. И любим. На фото моя взрослая дочь Моника. Такая красивая, мудрая и веселая. И пусть наша история тоже станет надеждой и историей про то, как даже после самой сильной бури все успокаивается, и выходит солнце. Что можно жить в мире и согласии, даже после самых сложных ситуаций. Можно и нужно», – добавила звезда.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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Анна Седокова показала всю свою большую семью впервые за много лет
Анна Седокова показала всю свою большую семью впервые за много лет

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