. Анжелика Варум выступает за сумасшедшие деньги
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Анжелика Варум выступает за сумасшедшие деньги

Анжелика Варум выступает за сумасшедшие деньги
Певица Анжелика Варум, которая пропала с радаров шоу-бизнеса внезапно выступила на вечеринке за баснословный ганорар. Артистка после весны просто исчезла со всех радаров. Мало кто понимал, что случилось с супругой Леонида Агутина и почему она не высказывается об актуальных мировых событиях. Анжелика Варум после событий 24 февраля не высказывала прямо свою гражданскую позицию, но опубликовала в соцсетях пост про уроки истории, которые многих ничему не научили. Тогда все сочли ее предательницей, впрочем, под каток попал и супруг певицы — Леонид Агутин. Долгое время исполнительница хита «Зимняя вишня» не появлялась ни в соцсетях, ни на концертах, а также избегала съемок и прямых эфиров. Лишь недавно она снова начала выходить в свет — например, ее заметили на выступлении в одном из московских баров. Это было корпоративное мероприятие, на котором Анжелика появилась заметно посвежевшей. Рядом с ней были музыканты и танцоры, а звезда исполнила легендарный хит «Все в твоих руках».
По слухам, ее 40-минутное выступление стоит больше 20 тысяч евро — это примерно 1,5 миллиона рублей по нынешнему курсу. Сумма немалая, но и незаоблачная, как у других артистов, сообщает Telegram-канала Readovka. Анжелика не скрывает, что вместе с братом ведет бизнес в Краснодарском крае — уроженцы Украины владеют процентами в компании «Мильстрим», которая производит вино. Несколько лет назад певица лично приезжала на открытие нескольких торговых точек по всей России. Также известно, что весной вместе с мужем они снова начнут выступать для широкой аудитории. Концерты Агутина и Варум пройдут в Красноярске, а затем в Омске. А 10 марта Леонид соберет «Крокус Сити Холл» — одну из главных концертных площадок страны. Напомним, недавно певец выпустил песню, в которой многие увидели намек на расставание с любимой супругой, так как в нем есть такие строчки: «Последний трек о тебе. Запираю между нами дверь». Об этом трубили все российские СМИ, но сам Агутин сообщил — это все фейк, а песня просто родилась у него в голове.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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