. Астролог предсказал, в чем хранить деньги
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Астролог предсказал, в чем хранить деньги

Астролог предсказал, в чем хранить деньги
По словам женщины нас ждет сильнейший кризис. Сейчас самое время строить предположения и рассуждать о том, что нас ждет в будущем. Астролог Валентина Вильнер узнала расклады на 2023 год. Валентина Вильнер прославилась тем, что точно предсказала появление пандемии. Еще за несколько лет до коронавируса она сообщила: мир накроет тяжелая болезнь, с которой будет тяжело справиться — но мы выстоим. Ее прогноз на 2023 год: пандемия никуда не исчезла, она будет продолжаться и дальше. И нас ждет новый виток заболеваемости. «Причина тому — напряженное взаимодействие планеты Марс, которая отвечает за различные заболевания и планеты Нептун, которая отвечает за инфекции. Особенно вероятен пик вспышки в марте в 2023 года», сказала Валентина Вильнер. Впрочем, в эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале Вильнер заявила и о хороших предсказаниях. Так, начиная с 1 января планета, которая была ответственна за межнациональную разобщенность и раздор между людьми, а также сеяла неприятие политических событий внутри семей, сменит знак и уйдет. Это поможет людям стать более толерантными друг к другу и даст возможность под другим углом взглянуть на проблемы. Также эксперт рассказала, в чем нужно хранить деньги. По ее словам, в 2023 году многие из нас будут переживать астрологическое событие, которое последний раз было 14 лет назад, то есть в 2008-м. Напомним, тогда американский банк разорился и потянул за собой всю сферу. «В 2023 году многие банки могут разориться, потому что их долговые обязательства окажутся выше, чем их активы. Деньги храним в недвижимости, земле, ячейках. Но не храним криптовалюте», — считает Валентина Вильнер. 
# Общество / Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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