. День дальней авиации ВВС России и другие праздники отмечают 23 декабря 2022 года

Праздники, отмечаемые в России 23 декабря 2022 года, совершенно разные. В этот день профессиональный праздник у военнослужащих, имеющих отношение к дальней авиации. Также 23 декабря отмечается церковный праздник день великомученика и чудотворца Мины Красноречивого.

День дальней авиации ВВС России

Данный праздник приурочили к тому, то в воздух поднялся первый бомбовоз «Муромец», и произошло это 107 лет назад. Еще этот праздник был организован в честь того, что была создана первая в Российской империи эскадра тяжелых бомбардировщиков.





Дальняя авиации невероятно важна для России, ведь в период мирного времени они патрулируют дальние территории, а вот если наступали военные времена, разведывали территорию, а также наносили удары врагу.

Данный праздник отмечается каждый год, а установил его главнокомандующий ВВС РФ в 1999 году. Участие в праздновании данного события принимают все военнослужащие, а также их родные, которые имеют отношение к дальней авиации.

На данный момент самым трудным этапом в работе дальней авиации является дозаправка в воздухе, и связано это с тем, что на скорости 600км/ч необходимо попасть в конус бака, и двум самолетам надо в таком положении держаться в течение 30 мин.

Народный праздник День Мины отмечается 23 декабря





В православии в этот день почитается память Мины Красноречивого, а в народе праздник получил название День Мины. Святой занимал должность воеводы у императора Максимилиана, и у него был дар красноречия.

Он втайне исповедовал христианскую веру. Во время волнений в Александрии между христианами и язычниками, Мину послали, чтобы он все разрешил, и ему это удалось – воевода рассказал, что исповедует христианство. В результате этого император казнил Мину.





Если у человека есть проблемы с глазами, то можно помолиться святому Мине, чтобы он помог избавиться от недуга. Есть поверье, которое рассказывает о том, что Мина может даровать особенное зрение, благодаря которому человек сможет различать ложь и зло.

По приметам и поверьям в этот день можно узнать следующее:

морозы ударят в скором времени, если в этот день погода ясная;

стужи можно ждать в том случае, если видно мерцание звезд;

снегопад начнется в том случае, если звезды кажутся очень маленькими;

засухи летом можно ждать в том случае, если снег легко разносится ветром;

если в день Мины пойдет дождь, то и весна такой будет.

В этот день также отмечается Праздник человеческого света, День семейных корней и снежных ангелов.