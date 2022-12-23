. Девушка наносит разный макияж на левую и правую стороны лица, и их сравнение становится очень наглядным

Существует множество видов макияжа, благодаря которым лицо может выглядеть совершенно по-разному. Более того, тренды на всё это меняются с космической скоростью: то, что вчера было на пике моды, сегодня может казаться странным и устаревшим, а мейкапы 20-летней давности могут снова стать популярными и суперстильными. И как тут определиться?

Мы собрали для вас фото от девушки по имени Джульетта. Она наносит разные макияжи на левую и правую половину лица, и сравнение между ними становится более наглядным.

Взгляд сирены и оленьи глазки

Макияж 2000-х и 2022-го

Макияж из сериалов «Молокососы» и «Эйфория»

Макияж Кэсси и Мэдди из Эйфории

Макияжам в сериале «Эйфория» вообще отведено отдельное место. По ним можно судить о персонажах, их характерах и эмоциональном состоянии. А зрители нередко вдохновляются ими, создавая свои образы.

2010-й и 2022-й

Брови 90-х и 2020-х

А вот целый макияж 90-х и 2020-х

Мода на макияж меняется постоянно, каждое десятилетие, а то и чаще, на арену выходят новые тренды. О том, как подводили глаза в течение 100 лет, вы можете узнать из этой статьи.

2016-й и 2022-й

Круглые глаза и взгляд лисы

Дьявольский и ангельский макияж

2000-й и 2018-й

Макияж в холодных и в тёплых тонах