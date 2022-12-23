. Дробыш похоронил Аллу Пугачеву

Певица Алла Пугачева сильно обиделись на композитора. Заслуженный артист России любит пошутить. Дробыш признался, что не все его остроты получаются удачными. Продюсер Кристины Орбакайте обидел ее мать. «Чего стоит одна фраза: «Пора на кладбище прогулы ставить». За что Пугачева очень сильно на меня обиделась. Хотя к ней это не имело абсолютно никакого отношения», — сказал Виктор. Этот скандал произошел в 2004 году. Тогда Россию на конкурсе «Евровидение» представляла молодая певица Юлия Савичева. Она заняла 11-е место. Дробыш поддержал девушку, указав, что не нужно отправлять на этот конкурс артистов в возрасте. Это замечание крайне не понравилось Пугачевой, которая на «Евровидении-1997» заняла 15-е место. Алла Борисовна поругалась с продюсером.Виктор также прокомментировал скандалы вокруг бывшего мужа Примадонны. Филипп Киркоров в нынешнем году пел на поваленном кресте в Кремле, оскорбил Наргиз, несколько раз поругался с журналистами. Виктория Боня даже призвала лишить его звания «Народный артист России» «У него есть талант вести себя по жизни. Ведь певец порой не всегда живет своими песнями, к сожалению. Порой для того, чтобы певец был, нужно, чтобы он отмечался не только музыкой, но и еще какими-то деяниями. Филипп Киркоров – чемпион этих деяний. Он сам придумает, что сделать. И даже негативные вещи, которые он совершает, ему идут на пользу, потому что о нем говорят», — цитирует Дробыша Teleprogramma.pro.