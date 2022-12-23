. Елена Малышева рассказала об ужасных болях

Ведущая Елена Малышева призналась, какая болезнь ей передалась по наследству. Телеведущая с ужасом вспоминает, как еще несколько лет назад испытывала тяжелейшие боли во время приступов головной боли. Телезвезда рассказывает, что диагноз «системная мигрень» передается в её семьей по женской линии. Ведущая шоу «Жить здорово» на Первом канале вспоминает, что испытывала тяжелейшую боль в височной области, которая отдавала в глаз. Болела характерно только половина головы. При этом Малышева не могла смотреть на свет и испытывала дикий стресс от громких звуков. «В нашей семье мигрень была у всех женщин по линии мамы. У меня тоже была жесточайшая мигрень»,призналась ведущая.В своё время она потратила целое состояние на поиск эффективного препарата от мигрени, однако все лекарства были бесполезными. Возможно, ведущая так бы и продолжила страдать от боли, если бы она не встретила врача, предложившего альтернативный метод борьбы с считающейся неизлечимой болезнью. Специалист убедил Малышеву в том, что ей надо сделать блокирующий укол. «Вот уже семь лет у меня нет головной боли»,— поделилась радостью ведущая в предновогоднем эфире. Между прочим, необъяснимые головные боли недавно начались и у Ксении Бородиной. Она обошла уже несколько клиник, пытаясь выяснить причины проблем со здоровьем. Врачи предполагают, что плохое самочувствие звезды телестройки связано с остеохондрозом.