. Евгений Плющенко не смог отстоять сына

Фигурист Евгений Плющенко имеет старшего сына от предыдущего брака. Спортсмен счастлив в браке с Яной Рудковской, у них подрастают двое сыновей: Александр, которому в январе исполнится десять лет, и двухлетний Арсений, который родился от суррогатной матери. Об этих фактах из жизни знаменитой семьи знают все, а вот то, что для фигуриста брак с продюсером был не первым, помнят немногие. Летом 2005 года Плющенко женился на Марии Ермак, изучавшей социологию в Петербургском университете. Через год у них родился сын Егор. Со стороны они казались идеальной парой, но в феврале 2008 года грянул развод. Он сопровождался громким скандалом из-за имущества и опеки над ребенком. Удивительно, такое случается редко, но тем не менее: при разводе суд постановил, что сын звезды будет носить фамилию матери. Самым драматичным было то, что мама не давала ребенку общаться с отцом. Однако спустя несколько лет отношения, как писали различные СМИ, удалось наладить, а Плющенко получил возможность общаться со старшим сыном. Егор даже стал бывать у него в гостях.Если о своих сыновьях от брака с Рудковской Евгений говорит охотно, то о Егоре он практически никогда и ничего не рассказывал. Но решил нарушить это правило. И раскрыл свой главный секрет о том, почему он так редко встречается с сыном от первого брака. Об этом он рассказал в выпуске одной из телепередач Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» на канале НТВ, которая выйдет на экраны 24 декабря. «Это моя больная тема. В свое время я мог бы сделать так, чтобы ребенок остался со мной», — до сих пор переживает Евгений Плющенко.