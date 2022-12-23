. Европу осудили за попытку сбыть Киеву устаревшую военную технику
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Европу осудили за попытку сбыть Киеву устаревшую военную технику

Европу осудили за попытку сбыть Киеву устаревшую военную техникуЖурналист BILD Репке осудил Европу за попытку сбыть Киеву устаревшую военную технику

Журналист немецкой газеты Bild Юлиан Репке осудил Европу за попытку сбыть Киеву устаревшую военную технику. Заявление аналитик опубликовал в своем аккаунте в [url=
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«Мне ужасно стыдно и больно! Европа так сильно хочет избавиться от советской техники, что отправляет на Украину пятидесятилетние машины, боевая ценность которых равна нулю», — возмутился обозреватель.

Аналитик уточнил, что речь идет о боевых машинах пехоты БМП-1. По мнению Репке, у машин слабая броня, недостаточно мощное вооружение, а у находящихся внутри солдат нет шансов выжить после нападения противников.

Ранее Украина получила от Словакии 30 боевых машин пехоты БМП-1. Глава Минобороны Словакии Ярослав Надь отметил, что поставка БМП была совершена по договоренности с Германией.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что Греция начала передавать республике военную технику. Он заверил, что переданные БМП-1 «мгновенно усилят боеспособность и обороноспособность» страны.

О решении Афин передать Киеву БМП-1, произведенные в бывшей ГДР, стало известно в мае. В обмен на это Германия должна будет поставить Греции равное количество БМП Marder. Словакия, в свою очередь, еще в октябре в рамках коммерческого контракта передала Украине две самоходные гаубицы Zuzana 2.

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По материалам: lenta.ru

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