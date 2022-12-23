. Ежедневные авиарейсы из Улан-Удэ на остров Ольхон начнутся с 3 января

Ежедневные авиарейсы из Улан-Удэ в Хужир стартуют 3 января 2023 года. Уже открылась продажа билетов. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» написал генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.

Полет занимает всего 40 минут, а стоимость билетов — 1035 рублей. Рейсы выполняет дальневосточная авиакомпания «Аврора». Из Иркутска до Ольхона можно добраться только на автобусе за 1500 рублей.