. Фармацевт предупредила о бесполезности антибиотиков против вирусов гриппа
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Фармацевт предупредила о бесполезности антибиотиков против вирусов гриппа

Фармацевт предупредила о бесполезности антибиотиков против вирусов гриппаФармацевт Вебер заявила, что антибиотики бесполезны против вирусов гриппа

Руководитель сообщества провизоров и фармацевтов «Смартфарма» Вита Вебер в беседе с РИА Новости рассказала, что против вирусов гриппа бесполезно принимать антибиотики.

«Антибиотики эффективны против бактериальных инфекций, но не работают против вирусов. Грипп, ОРВИ — это вирусная инфекция, поэтому антибиотики не могут бороться с ним», — заявила она.

По ее словам, чтобы справиться с вирусами необходимо принимать средства симптоматической терапии, а также препараты для иммунитета и противовирусные.

Эксперт уточнила, что антибиотики необходимы для лечения инфекций и восстановления пациента после болезни, отметив, что их могут назначить совместно с другими методами лечения гриппа для предотвращения риска развития разного рода осложнений.

Ранее руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков оценил опасность гриппа и коронавируса для россиян. По его мнению, грипп стал опаснее.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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