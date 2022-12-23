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Филипп Киркоров рассказал о своей пластике

Филипп Киркоров рассказал о своей пластике
Певец Филипп Киркоров признался как сохраняет молодость. Бывший муж Аллы Пугачевой склонен к набору веса. Вместе с тем Филипп стремится выглядеть хорошо, чтобы оставаться привлекательным мужчиной для поклонниц. Сегодня поп-король признался, что в нынешнем году сделал пластику. На празднике в честь дня рождения звездной журналистки Алены Жигаловой народный артист России обнимал Тимура Хайдарова. Исполнитель хита «Зайка моя» признался, что обязан улучшением своей внешности этому пластическому хирургу. «Самое яркое, что произошло за последний год, — моя неземная красота, которая была создана этими ручками, — сказал Киркоров, указав на Хайдарова. — У каждого свой диетолог, психолог. А у меня свой пластический хирург. Он мой Бог, он моя молодость и вечная красота».
Эксперты отмечают, что внешность Филиппа корректировалась очень аккуратно. Это позволило избежать эффекта одутловатого лица. В конце праздника Киркоров надел розовую шапку. «Добра и счастья!» — воскликнул певец, делая селфи с Жигаловой. Услугами Тимура воспользовались и другие звезды шоу-бизнеса. Пластический хирург побывал на дне рождения Любови Успенской. «Мою попу надул пластический хирург», — призналась звезда шансона. «Мечтали о ней, думали о ней, она «выросла»», — пояснил Хайдаров.  
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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