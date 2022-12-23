. Финляндия потребовала у России гарантий безопасности после инцидента с кувалдами

МИД Финляндии потребовал у России гарантий безопасности после инцидента с кувалдами

Финский МИД потребовал от России гарантий безопасности своего посольства в Москве после инцидента с кувалдами. Об этом пишет Reuters со ссылкой на финское ведомство.

«Попросили Министерство иностранных дел России гарантировать безопасность финского посольства в Москве и его сотрудников после инцидента, который произошел во вторник», — заявили в Хельсинки.

Ранее МИД Финляндии заявил, что рассмотрит ответные меры на акцию, во время которой неизвестные забросали двор финского посольства в Москве кувалдами.

20 декабря группа людей в масках в полном молчании провела акцию у здания посольства Финляндии в Кропоткинском переулке. Информация о причинах забрасывания кувалдами и организаторах протеста не приводится.

Кроме того, предприниматель, владелец компании «Конкорд» и основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин решил отправить Европарламенту кувалду.