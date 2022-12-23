. Финляндия потребовала у России гарантий безопасности после инцидента с кувалдами
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Финляндия потребовала у России гарантий безопасности после инцидента с кувалдами

Финляндия потребовала у России гарантий безопасности после инцидента с кувалдами

Финляндия потребовала у России гарантий безопасности после инцидента с кувалдамиМИД Финляндии потребовал у России гарантий безопасности после инцидента с кувалдами

Финский МИД потребовал от России гарантий безопасности своего посольства в Москве после инцидента с кувалдами. Об этом пишет Reuters со ссылкой на финское ведомство.

«Попросили Министерство иностранных дел России гарантировать безопасность финского посольства в Москве и его сотрудников после инцидента, который произошел во вторник», — заявили в Хельсинки.

Ранее МИД Финляндии заявил, что рассмотрит ответные меры на акцию, во время которой неизвестные забросали двор финского посольства в Москве кувалдами.

20 декабря группа людей в масках в полном молчании провела акцию у здания посольства Финляндии в Кропоткинском переулке. Информация о причинах забрасывания кувалдами и организаторах протеста не приводится.

Кроме того, предприниматель, владелец компании «Конкорд» и основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин решил отправить Европарламенту кувалду.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В Госдуме РФ перенесли рассмотрение законопроекта, регулирующего майнинг криптовалют
В Госдуме РФ перенесли рассмотрение законопроекта, регулирующего
В Иркутске суд вынес приговор бывшим замглавы и директору ЖКХ поселка Молодежный Иркутского района
В Иркутске суд вынес приговор бывшим замглавы и директору ЖКХ поселка
Ежедневные авиарейсы из Улан-Удэ на остров Ольхон начнутся с 3 января
Ежедневные авиарейсы из Улан-Удэ на остров Ольхон начнутся с 3 января
В какие месяцы, по лунному посевному календарю на 2023 год, можно заниматься посадкой рассады
В какие месяцы, по лунному посевному календарю на 2023 год, можно
Ведущий культового шоу на Первом канале рассказал об изменении формата передачи
Ведущий культового шоу на Первом канале рассказал об изменении
Ксения Собчак похвасталась шикарным особняком
Ксения Собчак похвасталась шикарным особняком
Шахназаров матом покрыл Наргиз Закирову
Шахназаров матом покрыл Наргиз Закирову
В Госдуме оценили законность георгиевских лент на автомобилях
В Госдуме оценили законность георгиевских лент на автомобилях
МС-21 стал самолётом Деда Мороза
МС-21 стал самолётом Деда Мороза
Школы Иркутской области получили 55 новых автобусов
Школы Иркутской области получили 55 новых автобусов
В 2023 году проведут капитальный ремонт школы №31 в микрорайоне Зеленый
В 2023 году проведут капитальный ремонт школы №31 в микрорайоне
Финляндия потребовала у России гарантий безопасности после инцидента с кувалдами
Финляндия потребовала у России гарантий безопасности после инцидента

Топ на сегодня

Эксперты оценили потенциал спроса на рынке жилой недвижимости
Эксперты оценили потенциал спроса на рынке жилой недвижимости
В Россию вернулись ноутбуки ушедших иностранных брендов
В Россию вернулись ноутбуки ушедших иностранных брендов
Маск отказался продавать акции Tesla в течение двух лет
Маск отказался продавать акции Tesla в течение двух лет
Филипп Киркоров подал в суд, чтобы избежать налогов
Филипп Киркоров подал в суд, чтобы избежать налогов
Многодетная мама Екатерина Климова щеголяет в мини-платье и ботфортах
Многодетная мама Екатерина Климова щеголяет в мини-платье и ботфортах

Еще по теме

Украина направила РФ ноту протеста после инцидента у посольства в Москве
У посольства Украины в Москве прошла акция протеста
Участие в акции у британского посольства в Москве приняли около 500 человек
МИД Финляндии вызвал посла России из-за нарушения воздушного пространства