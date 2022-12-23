. Герои одних и тех же сказок в диснеевских и советских мультфильмах (16 фото)

Сказки - это бесконечный источник вдохновения для мультипликаторов. Поэтому в каждой стране обязательно найдет свой мультик, основанный на известной сказочной истории и литературном произведении. В качестве примера можно привести "Книгу джунглей" от Редьярда Киплинга, которую экранизировали и в СССР, и в США. Оба мультика получились замечательными, но при этом очень разными. Предлагаем вспомнить детство и сравнить образы героев, которые были воплощены на экранах Диснеем и Союзмультфильмом.МауглиИнтересный факт: и «Маугли», и «Книга джунглей» увидели свет в 1967 году. Эти два мультфильма — ровесники. В коллаже вы можете увидеть Маугли из «Книги джунглей», а также советского Маугли в детском и юношеском возрасте.Медведь БалуДиснеевский Балу значительно отличается от персонажа, задуманного Киплингом: он довольно ленив и беспечен. Советский же медведь более каноничен. Это строгий, но добрый наставник.БагираУ Киплинга пантера Багира — это самец, в диснеевском мультике тоже. А вот в польском, ряде русских переводов, а также в советском мультфильме Багира — самка. Грациозная и таинственная.Шерхан и ТабакиВот так выглядит главный враг Маугли — тигр Шерхан (или Шер-Хан). Кстати, диснеевская «Книга джунглей» не показала его верного помощника шакала Табаки. В советском «Маугли» харизматичный персонаж остался и запомнился своей легендарной фразой «А мы уйдём на север!».КааВ диснеевском мультфильме Каа вышел глуповатым злодеем, советский мудрый и опасный питон более напоминает образ, описанный Киплингом.Девушка-индускаВ книге Киплинга упоминалось, что Маугли женился на девушке, чьё имя названо не было. В советском мультфильме она тоже осталась безымянной. В диснеевской версии героиню зовут Шанти, а Маугли встретил её гораздо более юной.Винни-ПухПервый короткометражный диснеевский мультфильм о плюшевом мишке появился в 1966-м, а полнометражные «Приключения Винни Пуха» — в 1977-м. Советский «Винни Пух» вышел в 1969 году.ПятачокВ первых диснеевских мультфильмах о Винни Пятачка не было. Мультяшные поросята чем-то похожи. Любопытно: так как в советской советской версии отсутствовал Кристофер Робин, в приключении с воздушным шаром Пятачок исполняет его роль. А ещё его интонации взяты у поэтессы Беллы Ахмадулиной.Иа-ИаГрустные ослики, ищущие свои хвосты. В целом персонажи получились похожими по характеру.КроликВот такие кролики. Умные, педантичные, порой раздражительные.Филин и СоваКак и Багира, при переводах на русский, персонаж мужского пола Филин (или Сыч) превратился в Сову, которая однозначно женского пола. А вот Тигру, Кенгу и Крошку Ру в советских мультфильмах не показали.АладдинВ СССР был свой мультик про Аладдина. Его выпустили в 1979 году. Это был короткий сатирический мультфильм, пародия на арабскую сказку, которая говорит о том, что жить за чужой счёт — идея так себе. Дисней экранизировал историю об Аладдине в 1992 году.ДжиннДжинн в диснеевском мультфильме очень энергичен. В советской версии он кроток и исполнителен.Волшебная лампаВот такие разные волшебные лампы, где живут Джинны.СултанДиснеевский султан добродушен, советский же более деловит.Жасмин и ЗульфияДочь султана в диснеевской версии зовут Жасмин, в советской — Зульфия. И самое смешное в том, что Зульфия-то за Аладдина замуж не захотела, несмотря на то, что он исполнил все желания её отца. Причина проста: не полюбила. Зато её сердце с первого взгляда покорил Джинн, который на самом деле всё делал за молодого прохвоста. Вот и осталась Зульфия с Джинном, а Аладдин со своим дядей остались с носом.