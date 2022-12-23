. Герои одних и тех же сказок в диснеевских и советских мультфильмах (16 фото)
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Герои одних и тех же сказок в диснеевских и советских мультфильмах (16 фото)

МауглиСказки - это бесконечный источник вдохновения для мультипликаторов. Поэтому в каждой стране обязательно найдет свой мультик, основанный на известной сказочной истории и литературном произведении. В качестве примера можно привести "Книгу джунглей" от Редьярда Киплинга, которую экранизировали и в СССР, и в США. Оба мультика получились замечательными, но при этом очень разными. Предлагаем вспомнить детство и сравнить образы героев, которые были воплощены на экранах Диснеем и Союзмультфильмом.

Маугли


Интересный факт: и «Маугли», и «Книга джунглей» увидели свет в 1967 году. Эти два мультфильма — ровесники. В коллаже вы можете увидеть Маугли из «Книги джунглей», а также советского Маугли в детском и юношеском возрасте.

Медведь Балу

Медведь Балу
Диснеевский Балу значительно отличается от персонажа, задуманного Киплингом: он довольно ленив и беспечен. Советский же медведь более каноничен. Это строгий, но добрый наставник.

Багира

Багира
У Киплинга пантера Багира — это самец, в диснеевском мультике тоже. А вот в польском, ряде русских переводов, а также в советском мультфильме Багира — самка. Грациозная и таинственная.

Шерхан и Табаки

Шерхан и Табаки
Вот так выглядит главный враг Маугли — тигр Шерхан (или Шер-Хан). Кстати, диснеевская «Книга джунглей» не показала его верного помощника шакала Табаки. В советском «Маугли» харизматичный персонаж остался и запомнился своей легендарной фразой «А мы уйдём на север!».

Каа

Каа
В диснеевском мультфильме Каа вышел глуповатым злодеем, советский мудрый и опасный питон более напоминает образ, описанный Киплингом.

Девушка-индуска

Девушка-индуска
В книге Киплинга упоминалось, что Маугли женился на девушке, чьё имя названо не было. В советском мультфильме она тоже осталась безымянной. В диснеевской версии героиню зовут Шанти, а Маугли встретил её гораздо более юной.

Винни-Пух

Винни-Пух
Первый короткометражный диснеевский мультфильм о плюшевом мишке появился в 1966-м, а полнометражные «Приключения Винни Пуха» — в 1977-м. Советский «Винни Пух» вышел в 1969 году.

Пятачок

Пятачок
В первых диснеевских мультфильмах о Винни Пятачка не было. Мультяшные поросята чем-то похожи. Любопытно: так как в советской советской версии отсутствовал Кристофер Робин, в приключении с воздушным шаром Пятачок исполняет его роль. А ещё его интонации взяты у поэтессы Беллы Ахмадулиной.

Иа-Иа

Иа-Иа
Грустные ослики, ищущие свои хвосты. В целом персонажи получились похожими по характеру.

Кролик

Кролик
Вот такие кролики. Умные, педантичные, порой раздражительные.

Филин и Сова

Филин и Сова
Как и Багира, при переводах на русский, персонаж мужского пола Филин (или Сыч) превратился в Сову, которая однозначно женского пола. А вот Тигру, Кенгу и Крошку Ру в советских мультфильмах не показали.

Аладдин

Аладдин
В СССР был свой мультик про Аладдина. Его выпустили в 1979 году. Это был короткий сатирический мультфильм, пародия на арабскую сказку, которая говорит о том, что жить за чужой счёт — идея так себе. Дисней экранизировал историю об Аладдине в 1992 году.

Джинн

Джинн
Джинн в диснеевском мультфильме очень энергичен. В советской версии он кроток и исполнителен.

Волшебная лампа

Волшебная лампа
Вот такие разные волшебные лампы, где живут Джинны.

Султан

Султан
Диснеевский султан добродушен, советский же более деловит.

Жасмин и Зульфия

Жасмин и Зульфия
Дочь султана в диснеевской версии зовут Жасмин, в советской — Зульфия. И самое смешное в том, что Зульфия-то за Аладдина замуж не захотела, несмотря на то, что он исполнил все желания её отца. Причина проста: не полюбила. Зато её сердце с первого взгляда покорил Джинн, который на самом деле всё делал за молодого прохвоста. Вот и осталась Зульфия с Джинном, а Аладдин со своим дядей остались с носом.
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По материалам: trinixy

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