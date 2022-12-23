. Губернатор Брянской области оценил ущерб от обстрелов ВСУ в 100 миллионов рублей
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Происшествия » Губернатор Брянской области оценил ущерб от обстрелов ВСУ в 100 миллионов рублей

Губернатор Брянской области оценил ущерб от обстрелов ВСУ в 100 миллионов рублей

Губернатор Брянской области оценил ущерб от обстрелов ВСУ в 100 миллионов рублей

Ущерб в результате украинских обстрелов Брянской области превысил 100 миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в эфире телеканала «Россия-24».

Он рассказал, что всего за время обстрелов повреждения получили 288 домовладений, построек, машин, семь домов были разрушены полностью. Владельцы пяти домов получили денежную компенсацию, один дом строится, еще один, который находится на приграничной территории, оказался бесхозным. Жертвами обстрелов стали четыре человека, 18 ранены.

«Сумма всего ущерба, то что мы сегодня выплачиваем за утрату имущества, здоровья она на сегодня для области составила более 100 млн рублей», — сказал Богомаз.

Как писала «Парламентская газета», после начала спецоперации на Украине в ряде приграничных российских регионов был введен высокий уровень террористической опасности, который неоднократно продлевался. Он действует в Крыму, Курской, Белгородской, Брянской областях и Севастополе.

# Происшествия / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

В Bank of Georgia ответили на массовое закрытие счетов россиян
В Bank of Georgia ответили на массовое закрытие счетов россиян
В Испании арестовали самого разыскиваемого ФБР преступника
В Испании арестовали самого разыскиваемого ФБР преступника
Традиции, обряды и приметы Никонова дня, отмечаемого 24 декабря 2022 года
Традиции, обряды и приметы Никонова дня, отмечаемого 24 декабря 2022
Герои одних и тех же сказок в диснеевских и советских мультфильмах (16 фото)
Герои одних и тех же сказок в диснеевских и советских мультфильмах
Европу осудили за попытку сбыть Киеву устаревшую военную технику
Европу осудили за попытку сбыть Киеву устаревшую военную технику
Россиянам начали принудительно закрывать банковские счета в Грузии
Россиянам начали принудительно закрывать банковские счета в Грузии
Неудачно прокатился на лыжах по лесу
Неудачно прокатился на лыжах по лесу
Байден подписал новый оборонный бюджет на 2023 год
Байден подписал новый оборонный бюджет на 2023 год
Губернаторы новой волны создают условия для развития молодежи в регионах
Губернаторы новой волны создают условия для развития молодежи в
Актер Орландо Браун арестован по обвинению в домашнем насилии
Актер Орландо Браун арестован по обвинению в домашнем насилии
В Госдуме РФ перенесли рассмотрение законопроекта, регулирующего майнинг криптовалют
В Госдуме РФ перенесли рассмотрение законопроекта, регулирующего
В Иркутске суд вынес приговор бывшим замглавы и директору ЖКХ поселка Молодежный Иркутского района
В Иркутске суд вынес приговор бывшим замглавы и директору ЖКХ поселка

Топ на сегодня

В Россию вернулись ноутбуки ушедших иностранных брендов
В Россию вернулись ноутбуки ушедших иностранных брендов
Маск отказался продавать акции Tesla в течение двух лет
Маск отказался продавать акции Tesla в течение двух лет
Многодетная мама Екатерина Климова щеголяет в мини-платье и ботфортах
Многодетная мама Екатерина Климова щеголяет в мини-платье и ботфортах
В Минфине назвали причины текущего ослабления рубля
В Минфине назвали причины текущего ослабления рубля
Алла Пугачева попала под следствие
Алла Пугачева попала под следствие

Еще по теме

Губернатор Брянской области Богомаз сообщил об атаках украинских беспилотников
В Курской области продлен «желтый» уровень террористической опасности
ВСУ обстреляли поселение в Брянской области
Стало известно об обстреле района в Брянской области со стороны ВСУ