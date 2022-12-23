. Губернатор Брянской области оценил ущерб от обстрелов ВСУ в 100 миллионов рублей

Ущерб в результате украинских обстрелов Брянской области превысил 100 миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в эфире телеканала «Россия-24».

Он рассказал, что всего за время обстрелов повреждения получили 288 домовладений, построек, машин, семь домов были разрушены полностью. Владельцы пяти домов получили денежную компенсацию, один дом строится, еще один, который находится на приграничной территории, оказался бесхозным. Жертвами обстрелов стали четыре человека, 18 ранены.

«Сумма всего ущерба, то что мы сегодня выплачиваем за утрату имущества, здоровья она на сегодня для области составила более 100 млн рублей», — сказал Богомаз.

Как писала «Парламентская газета», после начала спецоперации на Украине в ряде приграничных российских регионов был введен высокий уровень террористической опасности, который неоднократно продлевался. Он действует в Крыму, Курской, Белгородской, Брянской областях и Севастополе.